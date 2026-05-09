Cum să trăim mai mult și mai bine, explică prof. John S. Tregoning în cartea „Live forever? Experimente provocatoare și dezvăluiri uimitoare din știința longevității”

„Dacă definirea morții este complicată, definirea îmbătrânirii este cu mult mai dificilă. Îmbătrânirea celulei joacă un rol principal în îmbătrânirea noastră”, afirmă prof. John S. Tregoning, autorul cărții ”Live Forever? Experimente provocatoare și dezvăluiri uimitoare din știința longevității”, introducându-i pe cititorii săi într-o lume care acoperă cel mai de interes subiect la nivel global: longevitatea.

Într-un spațiu dominat de diete la modă, suplimente și promisiuni de viață mai lungă, cartea recent publicată la Editura Trei aduce o abordare mai rară în acest domeniu și verifică, cu instrumentele cercetării biomedicale, ce este real și ce este mit în încercarea noastră de a trăi mai mult și mai bine.

Prof. John S. Tregoning propune o lectură pe cât de benefică, pe atât de captivantă pentru oricine vrea să profite de cele mai noi descoperiri din știința medicală. El pornește de la un fapt simplu, dar incomod: corpul uman funcționează într-un echilibru fragil, expus constant bolilor, erorilor genetice și mediului, iar faptul că reușește să mențină viața este, în sine, o performanță biologică. În acest context, autorul nu promite control total asupra sănătății, ci încearcă să stabilească limitele reale ale intervenției umane, demitizând soluțiile nedemonstrate științific. „Există patru reguli de bază pe care le cunoaște toată lumea. Mănâncă mai puțin, fii mai activ, nu consuma alcool, nu fuma. Dar cum anume contribuie aceste patru reguli la un mod de viață mai sănătos? Mai există și alte lucruri? În conceptul de wellness sunt cuprinse o multitudine de idei despre cum să reduci impactul îmbătrânirii și probabilitatea decesului prematur. Unele dintre aceste idei sunt științifice, altele, semiștiințifice, iar altele nu au, la drept vorbind, nicio legătură cu vreun fel de știință sau măcar cu simțul comun. Am încercat să văd dacă vreuna dintre abordările comune poate reduce impactul îmbătrânirii organelor, pe măsură ce pășesc în a doua parte a existenței mele.”, precizează Tregoning care pornește într-o călătorie de la istoria și procesul diagnosticării și testării, până la propria sa experiență prin care și-a propus să afle dacă „mă pot focaliza pe domenii specifice ale sănătății mele și dacă mi pot prezice moartea. Nu am avut prea mult succes prin restrângerea grupului și am ajuns să descopăr de unul singur că este ușor să măsori o mulțime de lucruri, dar este cu mult mai greu să dai un sens acestor măsurători.”. Iar ideea de a da acest sens stă la baza demersului său de cunoaștere și de împărtășire în ”Live forever?”.

Dedicând capitole speciale diverselor tipuri de afecțiuni, de la boli genetice, infarcturi, aritmii și angină până la funcționarea delicată a creierului, munca de explorare oferă perspective inedite asupra modului în care putem avea cel mai bine grijă de corpul nostru, pentru a ne bucura din plin de o viață mai lungă și mai sănătoasă. El reunește și grupează în 12 capitole tot ceea ce este esențial de aflat despre acest subiect pentru toți cei interesați să se informeze corect și concret.

Munca sa de cercetare este distilată în acest volum elogiat de critici, despre care publicația THE TIMES notează: „această carte m-a făcut recunoscător pentru minunile evoluției și ingeniozității umane care ne-au adus până aici. Și m-a făcut mai fericit și chiar mai puțin dispus să-mi irosesc timpul și banii pe mode trecătoare”. Și pe care DAILY MAIL o apreciază, mai ales pentru abordarea neconvențională a autorului care „experimentează diverse diete și intervenții menite să ne țină sănătoși”, confirmând sau infirmând validitatea acestora.

John S. Tregoning este profesor de imunologia vaccinurilor la Imperial College London. Cercetarea sa se concentrează pe modul în care virusurile și bacteriile infectează plămânii și pe felul în care vaccinurile oferă protecție împotriva acestora. A publicat peste 70 de articole academice, citate în total de peste 8.000 de ori.

Este, de asemenea, un autor consacrat în domeniul academic, publică frecvent articole pentru „Times Higher Education”, în rubrica săptămânală a revistei „Nature” și a contribuit cu articole științifice și pentru publicația „Science”.

Dr. Tregoning se află în prima linie a cercetării în domeniul bolilor infecțioase și își desfășoară activitatea la Imperial College London, unde conduce un grup de cercetare. A participat la Royal Society Christmas Lectures difuzate de BBC, precum și la festivaluri de istorie și podcasturi.

