Pancone de la școala de taici

În țara tuturor imposibilităților transformate în posibilități, aproape că nu mai pare ceva ieșit din comun să vezi un antrenor inflamat pînă la limita cămășii de forță repezindu-se să-i înfigă mîna-n gît unui fotbalist de la gruparea adversă care se pare că l-ar fi înjurat. Acest ”se pare” provine de la gîndul că poate antrenorul Bergodi, italian din construcție (însă român prin ”educația” căpătată preț de vreo 20 de ani în campionatul ăsta de grataragii și maneliști), nu s-a învrednicit în două decenii să învețe limba română ca lumea, și de aceea e posibil să-i spui una, iar el să înțeleagă alta (adică, în acest caz concret, ăla să-l fi înjurat de tată, iar Bergodi să fi înțeles că-l înjură de mamă!).

Faptele au fost următoarele: Bergodi a intrat turbat pe teren, și-a înfipt mîna în gîtul/obrazul neisprăvitului ăluia, chestie care a declanșat o bătălie generală, însă fără mari traume, adică mai mult s-au îmbrîncit decît s-au bătut toți, absolut toți cei prezenți în zonă, mai puțin arbitrii. După meci, însă, antrenorul ălorlalți, dl. Daniel Pancu, și el evadat parcă din salonul 14, tot de la Obregia, a început să urle ceva cu țărrrișoarrra lui în care numai românii au dreptul să înjure birjărește, ăilalți nu! Și oricum nu pe rrrommmânnni!

Prilej cu care mi-am adus aminte de două chestii fără legătură între ele. Prima: aceea că dl. Pancu și-a folosit dreptul la birjăreală chiar sub drapel, în meciul U 21 dintre România și Elveția, din octombrie 2024, cînd a plecat tot de nebun pe gazon să-l omoare pe arbitrul care dăduse doar galben, nu roșu! Gest de patriotism, nu huliganism, dacă îl faci pentru echipa numită România! Auzi, băi, Pancone, băi, patrioate? Păi, Bergodi ăsta nu-i la originile noastre? La școala aia a ta n-ai învățat cum a luat naștere poporul roman? Cum soldații romani, deveniți tații noștri, s-au, pardon, îmbîrligat cu daciencele ca mă-ta, de am izvorît noi? Așa că dl. Bergodi, de ginte latină, are tot dreptul din lume să înjure cît îl duc mintea și laringele pe stadioanele patriei, ca virgulă cînd ar fi român!