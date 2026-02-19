Meseriașii de pe strada Meseriașilor

Deputatul AUR de Suceava Florin Pușcașu critică puterea locală pentru că nu alocă un sediu formațiunii politice pe care o reprezintă, în condițiile în care celelalte partide parlamentare beneficiază de sedii din partea statului. AUR stă cu chirie într-un spațiu privat la parterul blocului Union din centrul Sucevei. Domnul Pușcașu spune că demersurile sînt începute de multă vreme și că ”am identificat soluții reale la care am primit refuz. Am primit promisiuni care nu s-au onorat. Din punctul meu de vedere, nu se dorește acordarea unui sediu”. A mai spus deputatul că au existat și oferte, însă în spații „inacceptabile” în raport cu statutul partidului în județ. Care statut, a explicat Florin Pușcașu: ”Cei de la PSD uită că la nivelul județului reprezentativitatea a fost preluată de AUR. Alianța pentru Unirea Românilor are în momentul de față cei mai mulți parlamentari. În aceste condiții, disprețul cu care ne tratează prin lipsa de decizie în acordarea unui sediu arată de fapt un dublu standard”. Domnul Pușcașu a adăugat că solicitările au fost înaintate atît către Primăria Sucevei, cît și către Consiliului Județean, ambele instituții conduse de PSD.

În cazul Primăriei, înțelegem, pentru că relația conducerii acesteia cu AUR nu este bună deloc, iar acest lucru se vede din ceea ce se întîmplă în Consiliul Local, acolo unde aleșii AUR nu au nici un cuvînt de spus, iar votul lor la proiectele majorității PSD-PNL sînt, de regulă, negative. În schimb, în Consiliul Județean Suceava, PSD are asigurată majoritatea cu ajutorul aleșilor de la AUR. Cum ar veni, cele două partide sînt într-o alianță. În aceste condiții, AUR ar putea rupe înțelegerea cu PSD în cazul în care nu i se oferă un sediu. Sau măcar ar putea să le ceară social-democraților să le dea o cameră în sediul lor de pe strada Meseriașilor. Și-așa a spus AUR că în județul Suceava este mai meseriaș decît PSD.

Meseria, brățară de AUR