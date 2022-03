Nu-i scandal, ci retragere! Sau nu!?

Nu cred că a existat în ultimii (mulți) ani vreo ediție de nominalizări și de votări ale candidaților la includerea în Rock and Roll Hall of Fame care să nu fi generat discuții aprinse, dezbateri, conflicte și chiar istericale. Au fost nume contestate patetic și totuși admise, după cum au fost și altele respinse, asta întrucît sistemul de votare este unul complex, complicat precum cel de la alegerile prezidențiale din SUA, greu de înțeles pentru neamericani. Criteriile de includere pe lista <lungă>, inițială, sînt însă riguroase, dar n-au în general legătură chiar cu rock’n’ roll-ul! Apoi, după ce se scurtează pînă la un număr oarecare (anul acesta e vorba de 17) începe votul final: aproximativ 1.100 de personaje din industria muzicală (cîntăreți, compozitori, producători, directori de case de discuri etc.) își dau votul, iar separat este deschisă o linie de votare și pentru public, cele două entități votante avînd un anume procentaj în calculul final. Ce mai, e nebunie totală! Ediția din acest an părea cumva mai calmă, intrîndu-se deja în linie dreaptă. Numai că…

Ei bine, săptămîna trecută, superstarul muzicii country, Dolly Parton, și-a cerut excluderea de pe lista finală, argumentele ei fiind absolut logice și imbatabile: ea nu este un rock’n’ roll star! Și vine și cu o completare de mare bun simț: „Cum vi s-ar părea ca AC/DC să fie incluși în Hall of Fame-ul muzicii country!?”. Avînd în vedere că în Rock’n’ Roll Hall of Fame au intrat în anii trecuți pînă și rapperi, staruri techno, nu mai vorbesc de disco, cred că Dolly Parton ar merita cu vîrf și îndesat. Ciudățenia e că a primit și un răspuns semioficial, în care i se comunica faptul că procesul de votare e deja spre final și că rezultatele nu vor putea fi modificate, ceea ce ar putea-o duce pe Dolly în Hall of Fame… împotriva voinței ei!