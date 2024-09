Nașterea blues-ului englezesc

”Vreau în anii `60!”. Asta-mi tot repetam pe la 16 ani, cînd descopeream cu adevărat ce înseamnă muzica. De la Clapton şi Winwood (pe care tocmai îi văzusem live în anul în care împlinisem 16 ani), pînă la Dylan, The Band, Janis, Baez, Donovan, The Who, Hendrix, Simon&Garfunkel, şi lista poate continua pînă mîine… de fapt, pînă poimîine. Îi dai unui copil muzică, devine muzică.

Anii au trecut, copilul a crescut şi muzica asta a devenit o bună parte din viaţa lui. Cea mai bună parte. Ştiţi, oare, sentimentul ăla de ”acasă”, atunci cînd ascultaţi vocea dogită a lui Dylan sau chitara povestitoare a lui Clapton?

Ei, că tot l-am pomenit pe Slowhand (poreclă dată de impresarul Yardbirds), mi s-a făcut dor de blues, așa că ,,Discul de Top” al săptămînii este unul 100% blues-rock, ba chiar îl omagiază și pe ,,tăticul” lui Clapton și al tuturor bluesmanilor care i-au călcat pe urme, John Mayall, care s-a transformat în praf de stele în această vară.

„Blues Breakers with Eric Clapton”, cunoscut și sub numele de „The Beano Album”, este un album emblematic lansat în 1966 de John Mayall și grupul său, The Bluesbreakers, în care chitaristul principal este… Eric Clapton. De-a lungul timpului, trupa a avut mai mulți membri notabili, dar venirea lui Eric Clapton a marcat o schimbare semnificativă în sunetul și succesul trupei.

Eric Clapton a devenit cunoscut inițial ca membru al trupei The Yardbirds, dar a părăsit formația pentru că voia să se concentreze mai mult pe blues, marea sa dragoste. Apoi, s-a alăturat trupei The Bluesbreakers în 1965 și restul e istorie.

Cu influențe notabile de Chicago blues, discul este caracterizat prin tonul distinct al chitarei lui Clapton, acesta folosind atunci o chitară Gibson Les Paul, împreună cu un amplificator Marshall, setare care a devenit celebră pentru sunetul bogat și puternic.

,,Blues Breakers with Eric Clapton” a revoluționat sound-ul muzicii britanice, Clapton devenind imediat după lansarea acestui disc un „God” veritabil. Nu zic eu, spuneau zidurile gri ale Londrei anilor ’60.

În ansamblu, „Blues Breakers with Eric Clapton” rămîne unul dintre cele mai apreciate albume de blues rock din toate timpurile, reprezentînd atît apogeul carierei lui John Mayall, cît și o piatră de temelie în evoluția muzicală a lui Eric Clapton.

Discul poate fi ascultat în întregime la Radio Top Suceava (pe 104.00FM și radiotop.ro) în primul weekend din septembrie: sîmbătă, 7 septembrie, de la ora 19.00, și duminică, 8 septembrie, de la ora 18.00.

Alexandra Cuza