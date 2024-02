Melanie pleacă la aproape 77

Melanie a fost una din marile mele iubiri. Nu m-am săturat niciodată de vocea ei categoric unică, inconfundabilă, dar și de umorul ei de o calitate tot unică, pe care îl etala și în textele pieselor, dar și în interviurile date în indiferent ce context. Povestea carierei ei cu totul excepționale (dar cumva de nișă, totuși, deoarece a refuzat mereu varianta comercial-penibilă a muzicii, ceea ce nu se poate spune, să zicem, și despre Taylor Swift) începe odată cu Festivalul de la Woodstock, cînd avea 22 de ani și unde, spune ea cu umorul despre care aminteam, „eram scoasă din minți de spaima de a cînta în fața a 500.000 de oameni”. Continuarea episodului e demențială: luată cu un elicopter de la locul unde fuseseră cazați cîțiva dintre cîntăreți (fiindcă pe șosele nu se putea circula, erau mașini parcate și la 20 de kilometri de scenă!), despărțită de mama ei care o însoțise, a ajuns în fața scenei unde au oprit-o polițiștii! Nu-i dădeau voie să treacă, fiindcă nu o cunoștea nimeni. Mai părea și minoră! A trebuit să se legitimeze și să scoată o copie a afișului unde apărea și numele ei, același din I.D.! De altfel, recitalul ei nu a fost filmat (deși a fost considerat printre cele mai bune din întregul eveniment!) și ca atare nu figurează în documentarul făcut! Povestește Melanie: ”Am terminat de cîntat și, pe cînd părăseam scena, eram într-un extaz euforic, spunîndu-mi <O, Doamne, am rezonat cu 500.000 de oameni!>, iar asta în sine e o experiență care îți schimbă și gîndirea, și viața. N-a fost doar <Am dat un recital la Woodstock>. Am urcat pe scenă ca o necunoscută și m-am dat jos în culmea celebrității!”. Primul hit a venit în 1970: ”Lay Down”, alături de Edwin Hawkins Singers, dar cel care a făcut-o cunoscută în întreaga lume a fost ”What Have They Done to My Song, Ma”, anul 1971 aducîndu-i trofeul Billboard pentru ”Cea mai bine vîndută artistă în SUA”. Mie îmi place versiunea ei a clasicei ”Got My Mo Jo Working”, zic că e cea mai bună din toate de pe lume. Piesele ei au fost reluate de mai mult de 200 de cîntăreți celebri. A cîntat pînă în 2022. S-a stins pe 23 ianuarie, în liniște, acasă. Ar fi împlinit 77 de ani pe 3 februarie. Am iubit-o cît pe Janis, Beth și Tina, înțelegeți ce spun? (Foto: Chicago Sun Time)