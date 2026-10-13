LEGACY: Tatăl în culise, fiul pe scenă

De cîteva săptămîni, circulă zvonuri potrivit cărora Roger Waters va reveni cu un show nou-nouț. Zvonuri (parțial!) false, ”bien sûr”, pentru că show-ul nu prezintă nici un material proaspăt și, în plus, nici Waters nu revine pe scenă, ci doar „dirijează” din umbră tot ceea ce se va petrece acolo.

Vorbim despre ”LEGACY – A Pink Floyd Show”, o producție live concepută și produsă sub „bagheta magică” a lui Roger Waters, care își propune să readucă în fața publicului muzica și universul vizual al Pink Floyd din perioada 1971-1979. Spectacolul va ajunge și în România, pe 3 iunie 2027, la Sala Palatului din București.

Rețineți: Roger Waters nu va apărea în acest spectacol! Pe scenă va fi Harry Waters Band, condusă de fiul său, Harry.

Harry Waters nu este însă un nume apărut întîmplător în această poveste. A făcut parte din universul muzical al tatălui său vreme de mai bine de 15 ani, cîntînd alături de Roger în turnee importante, inclusiv în proiectele dedicate albumelor ”The Dark Side of the Moon” și ”The Wall”, precum și la concertele Desert Trip din 2016. Legătura lui cu muzica Pink Floyd este, prin urmare, mult mai veche decît actualul proiect.

De altfel, Harry a fost literalmente prezent în istoria Pink Floyd încă din copilărie: vocea lui poate fi auzită pe ”The Wall”, în „Goodbye Blue Sky”, iar de la o vîrstă foarte fragedă a asistat la spectacolele originale ”The Wall”.

Formula este, practic, simplă: tatăl creează spectacolul, fiul îl conduce muzical, o trupă de zece muzicieni îl interpretează.

„M-am îndrăgostit de muzica asta din prima clipă”, spune Harry despre repertoriul care a făcut parte din viața lui.

LEGACY se concentrează asupra a ceea ce organizatorii numesc „epoca de aur”, perioada 1971–1979. Cu alte cuvinte, vorbim despre anii care au format identitatea formației și despre patru albume fundamentale: ”The Dark Side of the Moon”, ”Wish You Were Here”, ”Animals” și ”The Wall”.

Nu avem, așadar, un nou album Roger Waters și nici un set de compoziții noi prezentate publicului sub forma unui turneu solo. „Nouă” este producția scenică. Muzica este cea pe care o știm.

Harry Waters va fi directorul muzical al producției, fiind totodată claviaturistul principal al proiectului, alături de Graham Broad – tobe, Clifton David Broadbridge – voce, Edo Scordo – chitară și voce, Antonello Pudva – chitară, Eva Avila și Genevieve Little – backing vocals, Dahniel Knight – chitară bas și backing vocals, Ryan Saranich – saxofon, percuție, chitară și clape și, nu în ultimul rînd, Matt Riddle – clape.

LEGACY a căutat un solist capabil să interpreteze părțile vocale ale lui Waters din „anii de glorie”. Cu alte cuvinte, Waters junior și senior au lansat un apel internațional, iar răspunsul a fost impresionant: peste 3.000 de persoane au participat la audiții. Harry Waters a ascultat personal materialele și, după mai multe etape de selecție, alegerea s-a oprit asupra canadianului Clifton David Broadbridge, stabilit în Nashville. Broadbridge nu este un necunoscut în lumea muzicii. De aproximativ două decenii face parte din proiectul Classic Albums Live, cunoscut pentru reproducerea live a unor albume importante din istoria rockului, inclusiv materiale Pink Floyd.

Așadar, pentru LEGACY nu s-a căutat doar „un solist bun”. S-a căutat vocea capabilă să ducă mai departe partea lui Roger Waters din această poveste.

Turneul LEGACY începe la 15 februarie 2027 la Columbus, Georgia, și este programat să ajungă în peste 100 de orașe din America de Nord și Europa. Prima parte a turneului traversează Statele Unite și Canada, cu opriri în orașe precum Atlanta, Nashville, Chicago, Houston, Pittsburgh, Baltimore, Toronto sau Ottawa.

După prima etapă nord-americană, turneul ajunge în Europa. Primele date europene anunțate încep pe 22 mai 2027, la Oslo, și continuă cu Stockholm, Helsinki, Aalborg, Copenhaga, Varșovia, Bratislava, Budapesta, București, Belgrad, Sofia și Praga. Urmează două seri la Rotterdam, apoi Paris, Bruxelles și Marea Britanie, cu spectacole la Manchester, Glasgow, Edinburgh, Newcastle, Sheffield, Southend, Brighton, Wolverhampton și Londra. Turneul european se încheie pe 29 iunie, la Dublin.

LEGACY nu este o continuare a carierei solo a lui Roger Waters. Nu este un nou album. Nu este nici măcar un turneu în care Roger își interpretează propriile piese. Este, mai degrabă, dorința de a păstra vie o anumită versiune a Pink Floyd, cea din anii ’70, oferindu-i un suflu nou, alături de o trupă condusă de cineva care a cunoscut această muzică „din interior” și care a cîntat alături de autorul ei timp de mai bine de un deceniu.

Poate că, după atîția ani în care și-a apărat cu încăpățînare propria viziune asupra Pink Floyd, Roger Waters a ajuns la concluzia că muzica nu are nevoie întotdeauna de autorul ei pentru a continua să trăiască.

Roger Waters rămîne în culise. Harry Waters urcă pe scenă. Iar muzica Pink Floyd încă traversează generații.

Alexandra Cuza