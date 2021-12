John Miles a plecat și el

Cu siguranță că numele din titlul de săptămîna aceasta al rubricii, John Miles, nu spune mare lucru unei consistente majorități din rîndul dumneavoastră. Altora, cu predilecție celor trecuți de o anumită vîrstă, poate că da, cu condiția să aibă încă neuronii funcționali și să fi frecventat discotecile din anii ’70. O coincidență ciudată face ca în urmă cu nici măcar o săptămînă să-mi fi amintit piesa care l-a făcut celebru, „Music”, și primele versuri din ea: „Music was my first love/ And it will be my last/ Music of the future/ And music of the past.” Nu sînt nemaipomenite, dar au o muzicalitate specială. Ei bine, nu-mi aminteam numele celui care o cînta atunci, în 1976, cînd îmi reluasem microfonul de dee-jay după un an juma’ de armată, iar lumea mi-o cerea de 10-12 ori pe noapte. De regulă, apelez la Google cînd situația e chiar disperată. Acum o săptămînă nu era. Doream să-mi reamintesc singur. Și tocmai cînd fredonam din nou „Music”, mail-ul zilnic de la site-ul australian Noise 11 anunța decesul lui John Miles, > cel care a avut un hit internațional în 1976, „Music”, precum și alte trei hituri în perioada 1975 – 1976: „Highfly”, „Slowdown” și „Remember Yesterday”<. Se reamintește că John Miles a apărut împreună cu Jimmy Page pe albumul acestuia „Outrider”, pe „Night Calls” al lui Joe Cocker și pe cinci albume ale grupului Alan Parsons Project. Odihnească-se în pace!

Fără odihnă sînt însă The Rolling Stones, care au încheiat triumfal turneul „No Filter”… sau doar prima parte a acestuia!? Fiindcă, după ultimul concert nord-american, toți membrii grupului au dat de înțeles că e vorba doar de o întrerupere, lucrîndu-se la planificarea părții a doua a acestuia, pe tărîm european, unde n-au călcat de ceva vreme. Experții dau ca sigur un megaturneu în 2022, mai ales că e anul în care fabuloșii The Rolling Stones împlinesc 60 de ani de existență!