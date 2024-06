John Fogerty, 79

John Fogerty, care săptămîna trecută, pe 28 mai, a împlinit 79 de ani, este un nume emblematic pentru muzica rock, nu numai cea din Statele Unite, leader al unuia din cele mai importante grupuri de rock `n` roll din istoria genului: Creedence Clearwater Revival, cunoscut și sub abrevierea CCR. Un grup care a trăit mai puțin decît îi permiteau talentul și imaginația muzicală a celor patru componenți: John Fogerty, chitară și vocal, Stu Cook, chitară bas, Doug Clifford, tobe, și Tom Fogerty (evident, fratele lui John), chitară.

Foarte interesant e că încă din 1959, pe cînd John avea 14 ani, deja se întîlnise cu ceilalți viitori membri CCR și formaseră în școală un grup care se numea Thue Blue Velvets. Și-au schimbat de cîteva ori numele pînă a deveni CCR, dar sigur e că în 1964 aveau deja semnat un contract cu Fantasy Records, cu numele de The Golliwogs, sub care au scos șapte single-uri… fără vreun succes cît de mic! În 1968 aveau să devină CCR și să înregistreze pînă în 1972 un șir de nouă single-uri de Top 20 și opt LP-uri de aur! Uluitoare performanță. În 1972, ambițiile personale ale fiecăruia au dus la destrămarea grupului, singurul care a avut (și are și astăzi!) succes în cariera individuală fiind John.

Ca să înțelegeți cît înseamnă el în muzica lumii, să vă spun că el a compus (și cîntat, desigur!) piese pe care toată planeta le-a cîntat și a dansat după ele: ”Proud Mary”, ”Down on the Corner”, ”Fortunate Son”, ”Green River”, ”Bad Moon Rising”, ”Who`ll Stop the Rain”, și încă multe altele, pe care știu precis că le-ați fredonat și mulți dintre dvs. La mulți ani, John Fogerty! (Foto: pagina de Facebook a artistului)