În Kings of Leon muzica se face în familie

Pentru ediția ,,Discurilor de Top” din această săptămînă am ales un album nou-nouț. Grupul Kings of Leon a lansat pe 10 mai albumul cu numărul 9 din discografia sa – Can We Please Have Fun. Produs de Kid Harpoon, cunoscut pentru colaborarea sa fructuoasă cu Harry Styles, discul include 12 piese şi a avut nu mai puţin de patru single-uri promoţionale: Mustang, Split Screen, Nothing To Do şi Nowhere to Run.

Despre americani știm că au format trupa în Nashville, Tennessee, în 1999. Grupul este alcătuit din frații Caleb Followill (voce și chitară), Jared Followill (bass și claviaturi) și Nathan Followill (tobe), alături de vărul lor, Matthew Followill (chitară). Cu alte cuvinte, muzica se face în familie. Formația este recunoscută pentru îmbinarea extrem de reușită a rock-ului sudic cu garage rock, rock alternativ și blues. De-a lungul carierei lor, Kings of Leon au fost apreciați pentru stilul lor energic și prestațiile live incitante. Ba chiar au primit și numeroase distincții, inclusiv Grammy-uri, subliniind calitatea și popularitatea lor susținută în panteonul rock.

Marile publicații ale momentului spun că noul disc amintește de începuturile Kings of Leon, în stilul southern rock, cu influențe surf rock, cu sintetizatoare îndrăznețe și ritmuri atipice. Există și cîteva cîntece tribut: Ballerina Radio este un soi de omagiu adus Beatleșilor, iar Actual Daydream amintește de sound-ul nostalgic al lui Chris Issak.

Cred că este un album care promite, avînd în vedere că muzica din zilele noastre se face, în mare parte, pe laptopuri. În plus, Kings of Leon nu înseamnă doar Use Somebody sau Sex on Fire. Există substanță în muzica și versurile americanilor, iar asta nu am spus-o doar eu.

Ascultăm noul disc Kings of Leon, Can We Please Have Fun, la Radio Top Suceava (pe 104.00 FM și radiotop.ro) sîmbătă, 25 mai, de la ora 19.00, dar și duminică, 26 mai, de la ora 18.00.

Alexandra Cuza