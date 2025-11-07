Impostură și durere

Săptămîna trecută s-au împlinit 10 ani de la nenorocirea petrecută în timpul unui concert rock desfășurat la clubul ”Colectiv” din capitala Namibiei europene, București. Cer scuze namibienilor pentru asocierea asta forțată care îi pune într-o lumină nefavorabilă! La un deceniu de la acest veritabil genocid – totalul celor decedați a fost de 64: 26 la fața locului, unu în drum spre spital, ceilalți în timp, majoritatea din cauza infecțiilor nosocomiale contractate pe perioada ”tratamentului”, efectuat și acesta în condiții improprii, în spații improvizate și nicidecum destinate special categoriei de ”mari arși”, pentru care nici pînă azi, la un deceniu după eveniment, nu ne-am învrednicit să construim spitalul ultranecesar – continuăm să nu știm ce s-a petrecut acolo, ce substanțe au produs catastrofa, cine sînt cei realmente vinovați. Țara asta, condusă de impostori, nu poate face nimic pentru cetățenii săi. Pentru nici o nenorocire nu există vinovății dovedite, ci doar se mimează anchete, analize, iar rezultatul este un rahat. Între timp, au mai ars oameni după exploziile de la stațiile alea de GPL (se mai știe ceva de cazul ăla!?), luna trecută de la conductele de gaz din Rahova, iar vinovați nu se vor găsi niciodată.

Ni s-a spus că în sala aia nu aveau ce căuta efecte pirotehnice. Zău, mă, asasinilor!? Dar Paul McCartney la Cracovia, la Tauron Arena, în 2018, cînd cînta ”To Live and Let Die” de credeai că-i război nuclear, cu explozii, artificii, petarde, foc, fum, de toate, nu era tot în sală, mă? Aveți voi habar ce-i pe lumea asta? Ce se poate și ce nu? La noi se poate doar să dai foc la săli fără să existe vinovați și să furi limba Rolling Stones făcînd din ea Kiss FM! Impostura și tîlhăria ne sînt a doua natură și nimeni nu pare deranjat. În urmă însă, cînd se întîmplă tragedii ca aia de la ”Colectiv”, rămîn munți de durere și familii distruse. Am construit o democrație defectă, care mai și omoară.

Un gînd pios pentru cei dispăruți atunci, pe 30 octombrie 2015, și întreaga compasiune familiilor lor. (Foto: Radio România)