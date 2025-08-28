Ianis în concediu prenatal?

Sînt nu mai știu cîte luni, ba chiar aproape un an, de cînd jucătorul în care ne puneam destule speranțe că ne va duce către o nouă ediție de Campionat Mondial de Fotbal, mijlocașul de creație al Naționalei, Ianis Hagi, este rupt, parcă tot mai evident, de lumea fotbalistică. Drumul său către gloria de care tatăl său a avut parte cu vîrf și îndesat s-a frînt în cîteva rînduri, în mare măsura determinant fiind momentul accidentării care l-a ținut departe de gazon aproape un sezon. De altfel, parcă soarta i-a fost mereu potrivnică, nereușind niciodată să-și găsească echipa care să-i atribuie rolul de coordonator de joc, de ”cap limpede”, de număr 10. Peste tot ce e vizibil fără mare efort, mie mi se arată și complexe față de ceea ce a însemnat taică-su în fotbalul mondial, dar și un tip de educație greșită: în loc să înțeleagă amîndoi că fiul nu e ca tatăl, pe principiul lui Băsescu (”iarna nu-i ca vara”), au ținut coada sus, amețindu-ne că ăsta micu` e și el mare și că tre` să joace și el la alde Barca și Real. De aici, o serie de eșecuri, evident, tot mai dureroase și tot mai dese. Păi, dacă nici la Fiorentina, nici la Rangers și nici la Alaves nu-ți faci loc, e clar că ceva îți lipsește. Însă cînd te vrea o echipa ca FCSB, care are șanse să te ducă în cupele europene, sau Rapid, care trage la titlu, iar tu să le refuzi așteptînd să joci la echipa cailor verzi de pe pereți, ceva nu e în regulă.

Cumva m-am lămurit săptămîna trecută, cînd doamna Hagi, nevastă-sa adică, a născut. Să fie într-un ceas bun, sănătate celui mic! E clar: dacă legea permite și taților să-și ia concediu de creștere a copilului, în care presupun că se află acum, probabil că Ianis a crezut că are dreptul să-și ia și el concediu prenatal. Rămîne să-l așteptăm pe gazon cam pe cînd ăsta micu` va fi fi primit la grădiniță, peste vreo 3 ani. Numai bine pentru ca Ianis să fie convocat pentru preliminariile Mondialului din 2030. În fond, va avea vîrsta ideală, aproape 30, pentru a arăta lumii întregi ce fotbalist bun ar fi putut fi dacă avea alt nume.