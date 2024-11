Ia ascultați!

1. Ken Boothe – Everything I Own. 2. Slade – Far, Far Away. 3. Sweet Sensation – Sad Sweet Dreamer. 4. Bay City Rollers – All of Me Loves All of You. 5. Peter Shelley – Gee Baby. 6. Paul Anka – (You’re) Having My Baby. 7. Andy Kim – Rock Me Gently. 8. George McCrae – I Can’t Leave You Alone. 9. David Essex – Gonna Make You a Star.

Acesta este clasamentul de exact acum 50 de ani (al săptămînii care includea și data de 20 octombrie) al uneia din publicațiile care ”făceau legea” în muzica mondială, Melody Maker.

Pentru a nu lăsa loc de dubii, mai aleg din clasicul Top 50 al revistei și alte cîteva piese. Iată ce vedem mai jos de locul 10: 11. Rod Stewart – Farewell/Bring It on Home to Me/You Send Me. 13. Andy Fairweather-Low – Reggae Tune. 14. Leo Sayer – Long Tall Glasses. 16. Roxy Music – All I Want Is You. 19. Glitter Band – Let’s Get Together Again. 21. Sparks – Never Turn Your Back on Mother Earth. 23. Queen – Killer Queen. 25. David Bowie – Knock on Wood. 27. Santana – Samba Pa Ti. 32. Carl Douglas – Kung Fu Fighting. 34. Alvin Stardust – You You You. 36. Stevie Wonder – You Haven’t Done Nothin’. 41. John Lennon – Whatever Gets You Thru the Night. 46. Elton John – The Bitch Is Back.

Ideea e simplă: ascultați-le! Sau puneți-le la prima petrecere. Se va plictisi sau vă va înjura cineva? Eu zic că nu. Și fiecare piesă va avea identitate, va fi inconfundabilă prin ritm, melodie, versuri. Luați apoi vreo 20 de piese dintr-un Top 50 de azi, de oriunde. Nu veți ști care-i una și care-i alta, toate vor avea cam același ritm (cretin!), nu veți înțelege nimic din ”versurile” acoperite de țiuieli și efecte tot cretine. După care, dacă aveți în jur de 20-30 de ani, încercați să nu mai fiți chiar atît de siguri că noi și muzica noastră sîntem anacronici. Piesele de mai sus, vechi de 50 de ani, se difuzează și azi, zilnic. Alea de azi vor fi uitate pînă la primăvară!