”I am the echo of your past!”: Ritchie Blackmore și Deep Purple, reuniune după 33 de ani

Cred că visul oricărui fan este de a-și vedea muzicienii preferați în formula care l-a făcut să se îndrăgostească de ei. Pentru fanii Deep Purple, un asemenea moment părea, de multă vreme, imposibil. Pînă miercuri seară, 12 august 2026. La Northwell at Jones Beach Theater din Wantagh, New York, în timpul concertului Deep Purple, Ritchie Blackmore, în vîrstă de 81 de ani, a urcat pe scenă și a cîntat „Smoke on the Water” alături de foștii săi camarazi, de parcă n-ar fi trecut 33 de ani… Pentru cîteva minute, unul dintre cele mai importante capitole din istoria rockului s-a redeschis. Blackmore și Deep Purple au fost din nou împreună pe aceeași scenă, pentru prima dată din 1993.

Nu a fost însă o revenire propriu-zisă. Blackmore nu s-a întors în trupă și nici nu a preluat locul actualului chitarist, Simon McBride. A fost invitatul special al serii, iar alegerea piesei nu putea fi mai potrivită: „Smoke on the Water”, riff-ul care a devenit, în 1972, una dintre semnăturile absolute ale lui Blackmore și ale Deep Purple.

Ritchie Blackmore a părăsit Deep Purple în 1993, în timpul turneului pentru albumul ”The Battle Rages On”…. Ultimul său concert alături de trupă a avut loc pe 17 noiembrie 1993, la Helsinki, iar după mai bine de trei decenii nimeni nu se mai aștepta, în mod realist, să-l vadă din nou împărțind scena cu Ian Gillan, Ian Paice și Roger Glover.

Înaintea concertului de la Jones Beach, nimeni nu știa dacă acel capitol mai putea fi vreodată redeschis. Apoi, cu doar o zi înainte, Blackmore a făcut un anunț surprinzător într-un live pe Instagram. A explicat că intenționează să urce pe scenă cu Deep Purple pentru un singur cîntec, „for old times’ sake”. Ideea a fost chiar a lui, iar Ian Gillan și ceilalți membri ai formației au acceptat.

„Locuiesc chiar după colț. Te deranjează dacă vin să cînt cu voi?” – aceasta a fost, în esență, propunerea pe care Blackmore i-a făcut-o lui Gillan. Iar răspunsul a fost unul pe care, probabil, foarte puțini fani Deep Purple ar fi îndrăznit să-l mai aștepte: da.

Blackmore a apărut pe scenă cu legendara sa Stratocaster, iar alături de el se afla Simon McBride. Astfel, imaginea a avut o particularitate pe care niciun fan Deep Purple nu o putea vedea în 1993: două generații de chitariști ai formației împărțeau aceeași scenă. Blackmore nu venise să revendice locul nimănui. Venise doar să cînte din nou cu oamenii alături de care a scris istorie.

Și atunci s-a auzit riff-ul. „Smoke on the Water”.

O piesă născută din incendiul cazinoului din Montreux, transformată de Deep Purple într-unul dintre cele mai cunoscute cîntece din istoria rockului și devenită, prin riff-ul lui Blackmore, una dintre definițiile chitarei electrice.

Dar poate că adevărata emoție a momentului nu a venit din primele acorduri, ci din imaginea lui Blackmore și Ian Gillan din nou unul lîngă celălalt. La finalul piesei, Gillan l-a prezentat publicului drept „legenda” Ritchie Blackmore, propunîndu-i să se întîlnească mai tîrziu ,,la bar”. De dragul vremurilor bune…

Pentru o trupă a cărei istorie a fost marcată nu doar de muzică extraordinară, ci și de plecări, conflicte și despărțiri, scena de la Jones Beach a avut ceva aproape terapeutic. Nu a șters trecutul. Nu a schimbat ceea ce s-a întîmplat în 1993. Dar, pentru cîteva minute, trecutul și prezentul au putut sta unul lîngă celălalt fără să se mai lupte.

Nu s-au reunit pentru un turneu. Nici pentru un album. Nici măcar pentru o serie de concerte. Doar pentru o seară și pentru un singur cîntec. Dar poate că istoria muzicii nici nu are nevoie de mai mult.

Pentru că uneori, o reuniune adevărată nu înseamnă să-i vezi din nou împreună pentru ani întregi. Înseamnă să-i vezi măcar o dată pe acei oameni care au construit coloana sonoră a vieții tale, revenind pentru cîteva minute acolo unde le este locul. Blackmore. Gillan. Paice. Glover. Și un riff pe care lumea îl va recunoaște probabil pentru totdeauna.

Deep Purple le-a făcut fanilor săi una dintre cele mai frumoase surprize pe care le-ar fi putut primi în 2026. Iar de undeva, de Sus, poate că și Jon Lord a zîmbit.

Alexandra Cuza