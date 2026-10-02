Concursul de nuntași

Se desfășoară de cîteva săptămîni o nouă ediție a emisiunii „Vocea României”, a 14-a dacă nu mă înșel. La precedentul sezon îmi propusesem să nu mă mai uit, după ce mă lămurisem că indiferent ce se cîntă, la un moment dat se produce cîte un derapaj în urma căruia sînt îndepărtați cîntăreți care chiar au ceva de spus, care sînt altfel decît ceilalți, care nu se înscriu în tiparele (unele absolut cretine) pe care jurații le etalează, presupun că mînă în mînă cu producătorii și, desigur, sponsorii.

Nu am nevoie de argumente, ci fac apel doar la memoria dvs., rugîndu-vă să vă reamintiți de Iulian Canaf, un entertainer care cîntă blues, soul și rock ‘n’ roll ca nimeni altul în țară. Cuummm? Nici numele nu vi-l mai amintiți, deși a ajuns, după Vocea României, și la X Factor? Și tot pînă în semifinale! Eeiii, atunci poate de colega noastră de la acest săptămînal și de la Radio Top, concetățeana noastră Alexandra Cuza, de asemenea o voce-unicat, care dacă s-ar fi născut într-o țară normală ar fi fost un superstar mondial. Și ea cîntă tot așa: blues, rock ‘n’ roll, pop din ăla care însemna Beatles, Kinks, Moody Blues etc., nu ca papagalii de azi care țiuie, gem și chirăie și zic că asta-i tot pop! Știți de ce i-au gonit „antrenorii”? Adică Loredana, respectiv Chirilă? Fiindcă nici Iulian, nici Alexandra nu cîntau tîmpenii! Adică, ei au venit să cînte Muzică adevărată. În acest concurs, trebuie să știi, să vrei și să poți cînta de toate: muzică ușoară, hip hop, folk, populară, pop, r ‘n’ b și alte alea. Din toate. Credeți că dacă Elvis sau Cocker sau Tom Jones sau McCartney ar fi cîntat tot așa, de toate, ar fi ajuns ceea ce au ajuns?

Ideea e că noi nu vrem să găsim cîntăreți adevărați, unici, cu forță și imaginație, ci nuntași buni să cînte ce vrea Nașa! Astea sînt concursurile de voci de la noi. De aia și muzica de la radio e cum e. De aia și din străinătate aducem toți papagalii.