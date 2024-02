Grammy la final

Încheiam această rubrică săptămîna trecută cu speranța că artiștii mei favoriți vor reuși să dea lovitura și să se încununeze cu un trofeu care are tot mai puțină relevanță și, ceea ce e cu adevărat grav, la majoritatea categoriilor nu are nici măcar vreo vagă legătură cu muzica. Banda de selecții la categoriile pop, rap, dance și altele asemenea este aproape ridicolă, cele 6-7 selecții la fiecare din categoriile astea părînd făcute la mișto. Ei bine, după ce am văzut și ascultat piesele de la categoriile care mă interesau, pot să spun că mi se pare lipsit de sens ca la categoria ”Best Rock Song” să cîștige ”Not Strong Enough” a grupului boygenius (așa se scrie!, nu cu majuscule, și credeți-mă că nu merită scris altfel!), o trîntă de melodie de o banalitate extremă. Absolut toate celelalte patru piese selectate au fost mai bune, însă dintre ele, ”Angry” a lui Rolling Stones, chiar dacă nu e comparabilă cu vreuna din capodoperele lor, tot e cu nenumărate clase peste celelalte, și mai ales peste cîștigătoare. La categoria ”Bluegrass”, albumul cu chiar acest titlu al lui Willie Nelson nu a primit premiul, deși cred că la cei 90 de ani ai săi care au fost sărbătoriți anul trecut în toată America ar fi meritat cu vîrf și îndesat să fie onorat și cu un Grammy. Invers au stat lucrurile cu The Beatles: The Fab Four au primit Grammy-ul categoriei ”Best Music Video” pentru ”I`m Only Sleeping”, o piesă care nu se distinge prin nimic în afară de faptul că e… o nouă melodie Beatles, ne mai ascultată pînă acum. Iar asta o spune un fan Beatles patetic! Am avut însă bucuria să le văd pe dragele mele Larkin Poe (Rebecca și Megan Lovell) încununate la ”Best contemporary Blues Album” cu ”Blood Harmony”, un album absolut excepțional, cum este de fapt tot ce produc minunile astea două care ne-au topit la Brezoi în 2022. (Foto: Playtech.ro)