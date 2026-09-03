Fuse și (din nou) se duse

În chiar ziua returului de la Erevan dintre localnica Ararat și musafirii români de la Craiova, la ”Fotbal pe pîine” din ”Monitorul de Suceava” am publicat un articol premonitoriu care se intitula ”Calificarea prin… retrogradări succesive”, în care vorbeam despre ce simțeam eu că urma să se întîmple: campioana țării noastre, U Craiova, eliminată ca o găină bleagă din Champions’ League de niște bulgari, care urmau să ia și ei o bătaie soră cu moartea în meciurile decisive pentru calificare, a ajuns în Europa League, unde a luat-o de la Neica Nimeni din Erevan, ajungînd astfel să mai retrogradeze o dată, pînă în Conference League, iar dacă ar mai fi existat și alte cupe europene (de mîna a IV-a, a V-a etc.), cu siguranță că U Craiova ar fi străbătut întregul traseu pînă la ultima.

Ideea e că în fotbalul ăsta de tot nimicul, în care frauda este cuvîntul de ordine, practicată sub toate formele, de la conducerea halucinantă a FRF și LPF de către un neisprăvit și un infractor căruia i s-a albit dosarul, ba încă și tată de alt infractor, pînă la alți pîrnăiași care sînt patroni de cluburi și alți pîrnăiași care fac trafic de fotbaliști, pînă la antrenori cu studii falsificate prin Republica Moldova, pînă la echipe care joacă de-a droanga (11 din 22 din Divizia B n-au drept de promovare!), fiind de fapt doar spălătorii de bani, pînă la antrenori și fotbaliști aduși din toate cotloanele și fundăturile pe salarii mincinoase, pînă la arbitri care decid campioana și retrogradatele din fluier și steag, ce mai, apocalipsă e puțin spus.

În acest context, e chiar absurd să mai vorbim despre performanță, din moment ce totul este minciună, fals, fraudă. Cupele europene tocmai ce s-au încheiat pentru noi, din moment ce în primele 72 de competitoare nu figurăm. Iar din ultimele 36, din Conference, pariem că alde Craiova nu intră în primele 24, ca să vadă și colțul ierbii de primăvară? Europa? Fuse și iarăși se duse.