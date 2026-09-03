O dezbatere timp de o lună, mai ales în august, prea puțin

Decanul Facultății de Inginerie Alimentară din cadrul USV, prof. univ. dr. Mircea Oroian, despre propunerea ca liceele să organizeze propriile examene de admitere și despre riscurile unei astfel de schimbări:

”Eu am văzut foarte mult discuția din spațiul public. În clasa a VIII-a copilul are undeva la 14-15 ani, s-ar putea ca să fie o presiune foarte mare să dea două examene în aceeași perioadă. Unul, Evaluarea Națională, respectiv admiterea la liceu. În prezent, Evaluarea Națională, în forma în care se dă…, să zicem că gradul de subiectivitate a corectorului scade. Au fost mult mai puține probleme legate de fraude și cred că este mult mai bine realizat decît l-ar face un liceu cu un număr relativ mic de candidați, cu o procedură care încă nu este bine pusă la punct.

Cred că ar trebui să lucrăm bine la procedură, să anonimizăm lucrările, să ne asigurăm că va fi o procedură corectă pentru toți candidații și nu creăm o structură paralelă de meditații a profesorilor care vor corecta ulterior lucrările la admiterea la liceu. Noi încă nu sîntem o societate bine fundamentată astfel încît să spunem că lucrările vor fi corectate impecabil, că nu vor fi discuții. Cred că avem nevoie de vreo 20-30 de ani de democrație ca să pierdem anumite reminiscențe din regimul anterior.

(Odată cu dezbaterea asta au apărut și voci care au spus să renunțăm la Evaluarea Națională și să facem admitere). Da, în cazul acesta înseamnă că toate liceele vor face admitere și există riscul ca liceele care sînt mai puțin cotate să fie în pragul desființării. Adică ce vom face cu acele licee? Vom face după aceea sesiunea a doua, a treia, a patra…, ca să-și completeze acele locuri? Cred că trebuie o discuție mai largă – dacă este bine să trecem acum la o admitere la liceu. Acum 30-40 de ani există acest tip de admitere, liceele organizau concursuri de admitere la Română și Matematică, iar cele care aveau Chimie – Biologie, mai dădeau și un examen la Chimie. Cred că trebuie o dezbatere mai mare decît o lună de dezbatere în august, cînd lumea este preocupată de altceva”.