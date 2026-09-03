Problemă rezolvată cu AUR

Primarul PNL al Rădăuților, Bogdan Loghin, a fost extrem de încîntat pentru că noul Plan de Urbanism General-PUG a fost aprobat de Consiliul Local, fiindcă ”un PUG nu este doar un document administrativ. Este planul după care un oraș își construiește viitorul. Înseamnă reguli clare pentru dezvoltare, posibilitatea de a atrage investiții, infrastructură gîndită pe termen lung și, mai ales, șansa de a transforma Rădăuțiul într-un municipiu pregătit pentru următoarele decenii”.

În același timp, Bogdan Loghin i-a criticat pe fostul prefect PSD al Sucevei, Traian Andronachi, și pe consilierii PSD, pentru că s-au opus proiectului: ”Din păcate, consilierii PSD Rădăuți, sub îndrumarea lui Traian Andronachi, au ales să voteze împotriva acestui proiect. Respect dreptul fiecărui consilier de a avea o opțiune politică diferită, dar nu pot să nu spun răspicat că Rădăuțiul nu mai are nevoie de blocaje politice atunci cînd este vorba despre proiectele sale de dezvoltare. Consilierii PSD Rădăuți au primit toate explicațiile necesare. Au avut acces la documentație, au avut posibilitatea să ridice întrebări și să primească răspunsuri. În aceste condiții, votul împotriva PUG-ului este, în opinia mea, un vot împotriva unei direcții clare de dezvoltare a municipiului. Și-au dorit să păstreze haosul urbanistic și să pună în pericol suma de peste 2.700.000 lei din fonduri europene, cît ne-a costat actualul PUG”.

Într-o intervenție telefonică la Radio Top, primarul Loghin a spus că proiectul a trecut la limită cu ajutorul lui Dan Marcu. De la ce partid este domnul Marcu? De la AUR, partidul de care președintele României, Nicușor Dan, nu vrea să audă. Poate îi spune domnul Loghin domnului Dan că și-a rezolvat problema cu AUR. În ce calitate? În calitate de om care a fusese suspendat din PNL pentru că în campania pentru prezidențiale l-a susținut pe Nicușor Dan. în loc să fie de partea lui Crin Antonescu, iar drept mulțumire fostul primar general al Capitalei l-a invitat la Palatul Cotroceni la ceremonia de instalare a sa în funcția de președinte al României.

Marcu de Triumf