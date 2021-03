Eu zic să scoată șinele

Nu cred că e vreo surpriză majoră pentru nimeni dintre domniile voastre constatarea că în țara asta, cînd vine vorba de dărîmat ceva, orice, e înghesuială ca la pomană, dar dacă e să se construiască, atunci respectiva lucrare generează în jurul ei un vid imens, comparabil doar cu cel cosmic!

Am să fac o trimitere la cele cîteva elemente care constituiau un fel de „caiet de sarcini” (obligatoriu de îndeplinit absolut toate, fără nici o excepție sau derogare!) pe care România s-a angajat să le ducă la îndeplinire în vederea obținerii dreptului de a organiza cîteva meciuri din cadrul turneului final al Campionatului European de Fotbal (care ar fi trebuit să se fi desfășurat într-o formulă inedită, în mai multe țări, încă de anul trecut, însă a fost amînat pe bază de pandemie, cumva spre norocul nostru!), ceea ce ne-ar fi creat și un avantaj: calificarea ne-ar fi făcut să jucăm 2două din cele trei meciuri din grupă chiar la noi acasă! De avantajul ăsta am scăpat ultrablitz… ratînd calificarea! Cît despre celelalte obiective din amintitul caiet de sarcini, hai să vedem: mai întîi trebuia ca orașul organizator (în cazul nostru București) să fie legat printr-o autostradă de cel mai apropiat oraș în care de asemenea se disputa turneul final. Ați ghicit: e Budapesta! Ea se leagă prin autostrăzi de TOATE celelalte orașe organizatoare! Noi, nici măcar de unul…! Probabil că ne-am gîndit să nu-i băgăm în încurcătură pe vestici, care oricum nu știu de București, și s-ar fi întrebat cum vine aia să ai autostradă de la Budapesta la… Budapesta! Mai trebuia să avem patru stadioane la nivel maxim, unu pentru meciuri și trei pentru antrenamente. Ziceți-le dv., că mie îmi tot scapă. Ne mai vorbind că toate astea trebuiau să fie gata cu doi ani înainte de competiție, adică… în 2018 (că turneul era programat inițial în 2020)! În sfîrșit, ultimul rahat din caiet era să ai metrou de la aeroport la stadionul principal, unde se joacă. N-avem nici în proiect! Am înlocuit asta cu golănia aia penală: un fel de tren de la Otopeni la Gara de Nord, de unde se poate lua apoi metroul spre stadion! Mă rog, cu schimbare, nu direct!

Cum ziceam, românul e primul la demolat. În direcția asta, zic așa: ca a doua zi după ultimul meci de la noi să se scoată naibii șinele cu tren cu tot! Că pînă să mai prindem noi un turneu final trebuie să treacă vreo 3-4 Apocalipse! Și cu asta perpetuă de la noi, 5!