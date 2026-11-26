Un elev de 17 ani din comuna Stroiești, județul Suceava, a murit după aproximativ o săptămînă de spitalizare, după ce motocicleta pe care o conducea a fost lovită din spate, pe 8 noiembrie 2026, de un autoturism. O colegă de clasă a băiatului de 17 ani și-a pierdut viața tot într-un accident rutier, în septembrie 2025. Astfel, clasa a X-a G de la Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară Suceava a pierdut doi colegi într-un interval de puțin peste un an, rămînînd cu 22 de elevi din cei 24 inițiali. Psihologa Doina Schipor, conferențiar universitar doctor la Universitatea ”Ștefan cel Mare” din Suceava, a explicat ce efecte emoționale poate avea pierderea succesivă a doi colegi de clasă în accidente rutiere asupra adolescenților într-un interval de puțin peste un an:

”E o situație de pierdere dublă în acest caz. Și, de obicei, astfel de pierderi duble vin și amplifică, cel puțin, a doua pierdere. Amplifică emoțiile trăite la prima pierdere, fiindcă e vorba de emoțiile pe care la adolescenți de multe ori le putem regăsi ca urmare a întîlnirii cu conceptul de moarte. Și de moarte care nu este doar o ipoteză îndepărtată, ci se întîmplă în apropiere aici, în clasa ta, la colegi care sînt de o vîrstă cu tine, care au statut similar cu tine… Și, dintr-o dată, dintr-o perspectivă abstractă și îndepărtată, ea devine o posibilitate reală care îi amenință pe ceilalți, dar, în egală măsură, te poate amenința și pe tine. De aceea nu e o simplă pierdere, ci e o pierdere cu semnificație, mai ales la această vîrstă, conceptuală, de conștientizare cu privire la moarte. Și, într-adevăr, nu e ușor.

Adică acea tristețe pe care o resimțim cu toții la orice pierdere poate fi trăită mult mai intens la adolescenți, unde avem un creier care este încă în formare, avem întrebări deschise care așteaptă răspunsuri, iar această întrebare despre moarte nu era chiar momentul să vină. Însă, ea vine și, din acest motiv, da, poate fi resimțită pierderea aceasta, atît ca șoc pe care îl trăiește copilul în momentul respectiv, și tristețe, sigur, poate fi și dor, mai ales dacă acel coleg, acea colegă, îți era apropiată… Pot fi și sentimente de frustrare, oricum intensitatea, durata reacțiilor este diferită de la un copil la altul, este diferită de la o situație la alta.

Însă, așa cum spuneam, aceste întrebări despre propria vulnerabilitate, adică: <Mi s-ar putea întîmpla și mie>, pot să apară și să amplifice, și să adîncească această stare, care nu e doar tristețea pentru pierdere, ci e răspunsul la întrebări profunde, existențiale, pe care le poate activa această situație.

Însă, nu orice reacție de doliu trebuie să devină sau să avem ipoteza de tulburare psihică. E o tristețe firească, normală, pe care pot să o trăiască, sigur, mai profundă decît atunci cînd apare o pierdere singură.

E bine să știm, să înțelegem ce se întîmplă, adică să ne dăm seama care sînt efectele și chiar am spus, am descris așa foarte, foarte pe scurt și cred că ar merita să mai știm în astfel de situații despre faptul că există un model teoretic al doliului care spune că doliul este de obicei dual, se bazează pe o alternanță între orientarea spre pierdere, adică acea tristețe, dorul resimțit, amintirile, golul acela care este acolo, în clasă, și orientarea spre restaurare emoțională, adică orientarea spre activități obișnuite, activitățile școlare, relațiile cu prietenii pe care îi ai, în general activitățile obișnuite care, în mod obișnuit, ar trebui să ocupe tot mai mult din procesul acesta de revenire după doliu.

Știind că dacă vedem chiar și trăirea acestor momente de restaurare, adică momente de veselie, nu înseamnă că suferința s-a încheiat. Ea poate să meargă în paralel cu aceste activități. De aceea e bine să conștientizăm că e o stare fragilă din punct de vedere emoțional în clasa respectivă și să abordăm cu grijă și cu atenție elevii.

Sigur, menținem rutina școlară obișnuită, dar sîntem mai atenți în special la elevii care poate au fost într-o relație mai apropiată cu cei decedați și mai ales acolo unde putem să vedem reacții mai intense, cum ar fi retragere, evitare, poate o formă de anxietate și poate afectarea funcționării școlare sau chiar sociale. De asemenea, e bine, pentru că la această vîrstă putem să regăsim și reacții extreme la adolescenți, ca orice astfel de comportament să fie observat cu atenție și orice idee din zona aceasta suicidară sau de autovătămare exprimată sau observată, sau auzită de la alt coleg să fie imediat sesizată și chiar de accesat serviciile speciale. Mă refer aici și la consilier, dar chiar și 112 atunci cînd se confirmă o astfel de idee. E bine să nu presupunem că totul s-a încheiat, că doliul nu mai are nici un efect. Elevii nu sînt afectați la fel, sînt afectați în funcție de propria lor sensibilitate și de relația pe care au avut-o cu colegul care nu mai este”.