Senatorul AUR de Suceava, Virgiliu Vlăescu, a adresat o interpelare premierului Luca Niculescu prin care solicită explicații cu privire la pierderile de miliarde de euro înregistrate de România în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR) și la abandonarea sau eliminarea unor proiecte majore de investiții. Domnul Vlăescu l-a întrebat direct pe domnul Niculescu cine răspunde pentru ratarea marilor proiecte de investiții ale României.

Domnule senator, această întrebare ați fi putut să o adresați premierului doar dacă ați fi văzut că cineva răspunde pentru cele 600 de milioane de euro pe care România trebuie să le plătească la Pfizer pentru vaccinuri. Mai întîi milioanele și apoi miliardele.

Forma fără fonduri europene