Dusty Hill, 72

Aproape din reflex, cînd spui ZZ Top te gîndești în primul rînd la cei doi domni cu bărbi, despre care se știe că firma Gilette le-a propus cu ani în urmă niște sume colosale pentru a și le rade, desigur cu aparatele produse de aceasta! De săptămîna trecută, cei doi bărboși au rămas… doar unul, Billy Gibbons, celălalt, chitaristul bass Dusty Hill, plecînd să-și măsoare barba cu cele ale sfinților din ceruri. Avea 72 de ani, din care 55 dăruiți muzicii.

Născut în inima Texasului, la Dallas, pe 19 mai 1949, avea să plece dintre noi în noaptea de 27/28 iulie 2021, în casa lui tot texană, din Houston. Cauzele morții încă n-au fost date publicității pînă în momentul cînd scriu eu rubrica asta, dar se pare că e vorba pur și simplu de un infarct în somn. Imediat după aflarea veștii, guvernatorul Texasului, Greg Abbott, a postat pe Twitter: „Astăzi am pierdut un mare prieten și un remarcabil texan!”. Numele său întreg și adevărat (cu poreclă cu tot) este Joseph Michael „Dusty” Hill. Dusty a cîntat mai bine de 50 de ani cu ZZ Top, dinainte de primul album al grupului, din 1970. Trebuie spus că Dusty a cîntat de la 8 ani pe scenă, alături de fratele său ceva mai mare, împreună cu care a înființat cîteva grupuri în copilărie. Cînta la diverse chestii, primul instrument pe care l-a studiat serios fiind… violoncelul! În cele din urmă s-a fixat pe chitara bas, cei pe care i-a considerat „profesorii” săi fiind Jack Bruce și Charles Mingus. În 2000 a fost diagnosticat cu hepatită C și ZZ Top au fost nevoiți să-și anuleze un mega-turneu. Revenit în 2002, Dusty Hill a fost prezent și la Sala Polivalentă, în 2009, unde l-am văzut și… am bătut 5 cu el! Din 2004 este în Rock and Roll Hall of Fame împreună cu grupul. A lăsat cu limbă de moarte să fie înlocuit de Elwood Francis, tehnicianul grupului de zeci de ani.

Odihnă plăcută, Dusty!

Doru Popovici