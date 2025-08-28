Dor de Gyuri…

La 31 august 1961, în Agnita, un orășel din județul Sibiu, se năștea un mic Om mare. Un Om prea talentat pentru a încăpea într-o singură viață, prea sensibil pentru lumea asta nebună și prea generos pentru o țară care n-a știut niciodată să-și iubească artiștii. Pe Ioan Gyuri Pascu l-au iubit toți cei care au avut norocul să-l întîlnească. Eu nu l-am întîlnit, dar nu-mi pot imagina copilăria fără el și fără Divertis.

De ceva timp, îl port mereu în minte: îi ascult muzica, îi citesc versurile și mă întreb de ce Gyuri nu a fost difuzat mai des la radio, de ce noile generații nu ar trebui să știe cine a fost și cît de important a fost pentru noi.

Despre Gyuri, „micul Om mare”, știm că a trăit cu inima deschisă, dăruindu-ne tot ce era el: teatru, muzică, umor și literatură.

Alături de colegii din Divertis, reușea să pună adevărul în glume și gluma în adevăr. Iar în muzică, și-a cîntat mereu dragostea de oameni, de țară și de Dumnezeu, pe ritmuri de blues, folk sau reggae.

Las aici un scurt fragment care-i aparține lui Gyuri, chiar de pe site-ul său: „Cînd eram mic, fascinaţia apartamentului de două camere în care locuiam şapte inşi, mama, tata, bunica şi patru copii, era, pentru mine, nu televizorul, pe care tata îl cumpărase în 1964 ca să vedem Olimpiada de la Tokyo, ci radioul mare cu lămpi şi ochi magic. Eram vrăjit de felul în care se mişca, verde, în funcţie de vocea ce venea din el. Ba chiar mă speriasem în 1967, după moartea lui Arghezi, când i-au dat vocea înregistrată, că o să iasă vocea din radio şi o să vină la mine, noaptea. Dar nu pentru asta iubeam radioul, ci pentru faptul că nu-mi impunea, ca televizorul, o imagine gata făcută. Mă lăsa pe mine să creez ce imagine voiam. Am dirijat, în timp ce făceam teme, urcat pe scaun, cele mai mari orchestre ale lumii. Copilul fraged care eram a învăţat muzica şi actoria de la radio”.

Pentru a-i cinsti memoria cum se cuvine, mai ales acum, cînd ar fi trebuit să împlinească 64 de ani, vocea lui Gyuri merită să fie reauzită la radio. ,,Mixed Grill”, discul de debut al lui Ioan Gyuri Pascu este Discul de Top al săptămînii.

,,Mixed Grill” este primul album integral al lui Ioan Gyuri Pascu și, totodată, prima producție a casei de discuri independente Tempo Music, pe care artistul a fondat-o și care avea să fie considerată „prima casă de discuri independentă din România”. Lansat în aprilie 1993, albumul devenea rapid cel mai bine vîndut album românesc al anului: 500 de discuri de vinil și 3.000 de casete epuizate în mai puțin de două luni. La magie au contribuit, alături de Gyuri: Vlady Cnejevici, Teo Boar și Sorin Tănase ,,Pupe”, printre special guests numărîndu-se Monica Anghel, Marius Mihalache și Cristian Soleanu.

,,Mixed Grill” a lansat primul val de încredere într-o industrie aflată la început de drum, a adus publicul la coadă pentru muzică românească și a consfințit statutul lui Ioan Gyuri Pascu, acela de artist complet.

Într-o lume grăbită și tot mai cinică, Gyuri era un idealist incurabil. Credea în prietenie, în cultură, în bun-simț și în bucuria simplă de a trăi. Și, poate cel mai important, credea că arta trebuie să rămînă liberă, chiar și atunci cînd realitatea o încătușează.

Mie mi-e tare dor de Gyuri, chiar dacă nu l-am cunoscut decît prin prisma artei sale. Vouă?

Discul de Top va fi difuzat integral la Radio Top în ultimul weekend din august – sîmbătă, 30 august, de la ora 19.00, dar și duminică, 31 august, de la ora 18.00.

Alexandra Cuza