De la Grammy pîn` la… Ozzy

Cei care frecventați această rubrică, știți deja că e multă vreme de cînd Premiile Grammy nu mai înseamnă mare lucru pentru mine. Totuși, nu trece an în care să nu am și cîte o surpriză chiar plăcută și cumva dătătoare de speranță că Muzica trăiește încă. Ediția din acest an, desfășurată săptămîna trecută, a încununat cu cîte un Grammy cele mai importante nume din istoria nu doar a muzicii, ci a civilizației în general: The Beatles și The Rolling Stones, pietrele de temelie ale muzicii care ne bucură inimile și mințile. Paradoxul acestor premieri este că Rolling Stones trăiesc, produc muzică și o duc în toată lumea neîntrerupt de mai bine de 6 decenii, din 1962, în timp ce The Beatles, înființați tot atunci (teoretic chiar ceva mai devreme) au dispărut ca entitate de peste o jumătate de secol… adică din 1971! Cei doi membri supraviețuitori, Paul McCartney și Ringo Starr, cîntă, fac și ei turnee an de an, dar… nu sînt The Beatles, în timp ce Rolling Stones sînt ei înșiși! Albumul ”Hackney Diamonds” al lui Rolling Stones nu este cel mai bun al lor, dar desemnarea sa ca ”Best Rock Album” la Gala Grammy 2025 este de o simbolistică formidabilă. La fel, și premierea pentru ”Best Rock Performance” a lui ”Now and Then” a lui The Beatles: înseamnă că există încă Muzică. Și desigur speranță.

Evenimentul major al anului se clocește în aceste zile: e vorba de ultimul concert Black Sabbath, programat deja pentru 5 iulie în localitatea natală, Birmingham, pentru care Sabbath se va reuni (prima oară în 20 de ani!) în componența de la început: Ozzy Osbourne, Tony Iommi, Bill Ward, Geezer Butler. Alături de ei vor fi prezenți toți titanii rock-ului ”greu”: Metallica, Slayer, Pantera, Alice in Chains, Slash, Anthrax, Sammy Hagar etc. și iar etc.! Un eveniment care chiar nu ar trebui ratat. (Foto: Brush and Palette)