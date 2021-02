David Bowie, omul stelelor

Luna ianuarie a fost pentru mine luna Bowie. Asta pentru că, la începutul lui 1947, mai exact pe 8 ianuarie, undeva în Londra, se năștea David Robert Jones. Nu știa el pe atunci că va deveni un adevărat icon, revoluționînd nu doar muzica, ci și pictura, moda, literatura, teatrul și cinematografia.

Cu o carieră de peste 50 de ani, David Bowie a rupt orice barieră, a explorat vastele genuri muzicale cu o sete de nestăpînit și a inspirat generații întregi, încă de pe vremea cînd era doar un ”puști bălai cu o chitară-n brațe” fredonînd ”Ground control to Major Tom…”. Odată cu prima sa vizită în State, viața lui Bowie a luat o altă turnură: se năștea Ziggy Stardust, alter ego-ul care avea să cucerească industria muzicală din toată lumea. Cu celebra chică roșcată și cu o atitudine punk-glam, Bowie a reușit să devină un catalizator pentru schimbare, un fenomen asemănat de multe ori cu Beatleșii sau Stoneșii.

Din păcate, Ziggy Stardust a dispărut asemeni unui praf de stele: în 2016, la doar două zile după lansarea albumului Blackstar (care parcă prevestea sfîrșitul), David Bowie părăsea lumea pămîntească, devenind Omul stelelor despre care a cîntat ani de-a rîndul cu nesaț. Odată cu lansarea Blackstar, Bowie a reușit să marcheze o premieră în cariera sa, plasîndu-se pe primul loc în topul albumelor Billboard 200. Lazărul suprem al art rock-ului, cum îmi place mie să-l numesc, ne-a lăsat nu mai mult, nu mai puțin de 26 de albume de studio, inspirație cît cuprinde și aceeași poftă de artă care l-a consacrat în anii tinereții.

Recent, David Bowie a fost declarat ,,cel mai mare entertainer al secolului XX”. Nu e de mirare, pentru că al nost’ Starman a ridicat ștacheta creativității pentru toți cei din industria divertismentului, și nu numai.

Am scris toate aceste rînduri ascultînd Starman, una din piesele care mă face mereu să tresar gîndindu-mă că un David Bowie se naște o dată și doar o dată, dar sîntem norocoși că am putut fi contemporani cu el, și, cel mai important, că avem muzica. Să ne bucurăm de ea, așa cum ne îndeamnă chiar el, Omul stelelor: let the children use it and all the children boogie! Iar din partea mea, același ,,nu uitați să vă bucurați de muzică!”.

Alexandra Cuza

Redactor Radio Top