Vacanță, dar nu prea

„Nu numai agenda telefonică s-a îmbogățit după ce am ajuns în Parlament. S-au îmbogățit și grupurile de Whats App, de Telegram și de Signal. Încă folosesc mai des Whats App, dar am observat o oarecare tendință de a migra a oamenilor către alte platforme. Fără a face reclamă vreunei platforme de socializare, eu am avut o perioadă destul de lungă în care am lucrat la Organizația Națiunilor Unite și încă de atunci am platforma Signal, ne-a fost cumva recomandată ca fiind mult mai sigură din punct de vedere al confidențialității. Se întîmpla acum vreo 2-3 ani. Dincolo de platformele astea, într-adevăr, telefonul, emailurile sînt pline. Este un program destul de încărcat la Parlament. S-a vorbit în ultimul timp că ianuarie este lună de vacanță parlamentară. Cred că e o sintagmă folosită greșit. Nu este deloc vacanță în Parlament, doar pe hîrtie. De exemplu, pe 5 ianuarie am avut ședință la Comisia pentru Comunitățile de Români din afara țării, iar pe 6 ianuarie am avut audieri de ambasadori, care au durat undeva la peste 4 ore. În ianuarie au fost și ședințe de plen la care am participat. Deci, vacanță nu prea este. A fost mult de muncă, în special pentru parlamentarii noi, cum sînt și eu, care au trebuit să se pună foarte repede la punct cu tot ceea ce înseamnă proceduri, trasee legislative, în așa fel încît la 1 februarie cînd începe oficial sesiunea parlamentară să nu mai pierdem timp învățînd lucruri”. Senatorul USR-PLUS de Suceava, George Mîndruță.