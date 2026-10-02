Panteonul cu mai mulți moți DECÎȚI morți

Este arhicunoscută boala românului de a transforma în metaforă orice zicere, indiferent de circumstanțe ori de domeniul de referință. De aia a și izvorît, bănuiesc, metafora aia care zice atît de… metaforic că „românul e născut poet”, iar el, săracul, încearcă în orice ocazie să dovedească că așa e. Nasol e atunci cînd persoane suferinde de analfabetism (inclusiv funcțional) scapă și ele la metafore, care în gura lor sună exact așa cum va imaginați. Bunăoară, duminică, 13 august, la ora 12:20, la RTV (dar unde în altă parte!?), după ce atît ăi’ din studio, cît și invitații aflați la telefon, iar apoi reporterii de la fața locului, ne-au lovit pe rînd cu „crăișorul munților”, metaforă de mare deschidere spirituală dar și de anduranță supremă (eu o știu de vreo 65 de ani, din clasele mici!), a venit titlul proțăpit în ecran care a surclasat orice altă concurență pe probleme de stilistic: „Țebea, panteonul moților”. Mai întîi, m-a luat cu frisoane. Mă gîndeam la vreun război civil tăinuit, în urma căruia s-au depistat și ceva eroi, cărora supraviețuitorii le-au creat și un panteon, în semn de respect. Asta, deoarece oastea lui Avram Iancu, „crăișorul munților”, în documente nu a numărat absolut nici un mort, întrucît cînd „crăișorul” își întreba comandanții cîți soldați au murit, aceștia, invariabil, răspundeau: „Nici unul, Măria Ta!”. Așadar, în lipsă de morți, nu putem vorbi de panteon. Cum rămîne însă cu moții? Că panteonul ar fi al lor, conform titlului din ecranul RTV. Însă, moți morți neexistînd oficial, rămînem în ceață densă.

Să depășim însă subtilitățile istorice, semantice și stilistice și să aducem și noi un omagiu unui alt inovator în lingvistică: dl. Gheorghe Hagi , care la Digi sport 1, pe 18 septembrie, ne-a comunicat că la Naționala de fotbal „sînt mult mai mulți jucători de afară DECÎȚI cei din țară”. M-am crucit, apoi am încercat să pricep ce l-ar fi putut face pe dl. Rege să construiască așa mîndrețe de plural pentru un adverb. N-am reușit, dar l-am reținut: un decît, doi decîți! Cred că la „machedoni”/”armâni” există.