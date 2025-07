Concertul care nu se uită și fotografia cu Ozzy cel adevărat

Marcel Platon s-a numărat printre organizatorii concertului lui Ozzy Osbourne pe care acesta l-a susținut în octombrie 2010 în Capitală și la care au fost prezenți aproximativ 30.000 de oameni. Marcel Platon era la vremea respectivă realizator de emisiuni la City FM București, radioul care s-a ocupat de concert. Marcel lucrează în prezent la Circul Metropolitan București și a fost realizator de emsiuni la Radio Top Suceava la începuturile acestui post de radio înființat pe 6 decembrie 1991.

”Dorian Ciubuc l-a antamat pe Ozzy Osbourne și ni l-a dat cu generozitate nouă, pentru că exista o campanie de rebranduire atunci. Și noi am folosit concertul Ozzy Osbourne tocmai pentru a rebrandui postul de radio. Supărarea mea a fost că n-am reușit să fiu printre cei care au ajuns la Londra, pentru că fiecare organizator din țările europene a fost invitat la un fel de meet-and-greet, dar mai larg, cu Sharon Osbourne. Și n-am văzut-o pe Sharon, și nu m-am întîlnit cu Ozzy decît la București, iar poza pe care o am chiar e cu Ozzy, nu e de la Muzeul Figurilor de Ceară, cum mulți au crezut. Era foarte machiat Ozzy atunci. Doar 10 persoane am reușit să intrăm alături de el să facem poze. Normal, noi fiind printre organizatori, am avut calea deschisă. Era destul de închis și era și obosit, dar încerca cu fiecare dintre cei cu care era în poză să îi spună ceva, <cum te simți?>, <cît îți place muzica mea?>, vorbea, așa, telegrafic. Sharon știu că era la Budapesta și i-a zis că ea nu vine în România, îl lasă numai pe el. Țin minte că a deschis cu ”Bark at the Moon”. E un concert care mie mi-a rămas în cap și fiindcă m-am implicat emoțional, personal și organizatoric. Și cred că am savurat fiecare notă. Am știut că n-am voie să stau în primele rînduri, pentru că la un moment dat a scos o instalație de spumă și a stropit lumea din față cu spumă. Ăsta era Ozzy. Să știi, de cînd s-a întîmplat, chiar dacă mă așteptam în ultimii ani, vorbeam de posibila lui dispariție, e o tristețe cînd știi că s-a dus”.