Amintiri din politichie XVIII

Idiocrația contraatacă

Componentele de bază dintr-o societate civilă polarizată și-au dat mîna peste țară, precum soarele și pionierii, și au căzut de acord punctual și general că avem nevoie de reforme, de reduceri de personal și de cheltuieli, dar numai din curțile și buzunarele altora, rolul fiecărui sinecurist, a fiecărei rude, amante sau paznic de noapte al unei primării dintr-o comună cu 1.200 de oameni în scripte, dar în realitate nedepășind 500, fiind esențial și de neînlocuit.

Nu există zi în care dezvăluirile noilor miniștri, precum în vremurile imediat următoare căderii regimului Ceaușescu, să nu ne facă să dăm cu basca de podea, uimiți și oripilați de creativitatea inovatoare a tuturor celor care au tratat bugetul țării ca pe vaca Milka, inventînd circuite ingenioase de furt și auto-recompensare. Astfel RAPPS, CNI, ANAF, ANRE, ASF, administratorii apelor, pădurilor, ai salinelor și a tot ce se putea fura în România, puși în fața faptelor, ne explică zilnic utilitatea bicicletelor pentru pești, a indicatoarelor pentru păsări și alte fantasmagorii de apărare a ciordelilor lor nerușinate. În acest cor general de nemulțumire vizavi de tăierile de venituri au intrat absolut toate categoriile vizate. Funcționarii rămași fără sporul de ecran, antenă și wi-fi cer, la Guvern și Parlament, să se dea antenele jos de pe clădire, uitînd că avem peste tot antene pentru telefonia mobilă, cîmpuri electromagnetice de la cabluri, iar în fiecare apartament sînt cel puțin trei televizoare și 20 de rețele wireless de la apartamentele învecinate.

Nu am aflat încă modul de protest al celor rămași fără sporul de hemoroizi dar, în această categorie de probleme cu iradiere dorsală, dar și neuropsihică, se încadrează ideea luminoasă a unui proprietar de TIR care a declarat autovehiculul defect, l-a pus de-a curmezișul autostrăzii A 1 și-a pus în cap cușma dacică ”made in China”, s-a suit pe capotă și a început să fluture tricolorul. Dacă pentru hemoroizi știu că ajută aplicarea locală de Hemorzon și băile de șezut, nu am învățat în Facultatea de Medicină care ar fi remediul pentru o asemenea afecțiune, dar cred că vreo cîteva zile de carceră asezonate cu bastoane aplicate local în regiunea care se spune că trage ce face capul ar avea un efect educativ pur pavlovian. Să nu mai menționăm că, probabil, protestatarul dac, eminamente antieuropean si antiglobalist achiziționase TIR-ul cu fonduri europene…

Emoționant și protestul profesorilor care ne spun, prin gura sindicaliștilor plătiți anual cu greutatea lor în bancnote, că acordarea burselor de merit doar peste media 9 și la doar 10% dintre elevi, două ore în plus la catedră pe săptămînă și cinci elevi în plus în clasă ar impieta grav asupra procesului educativ. Păi, bine, stimabililor, cînd s-au dat de 30 de ori mai mulți bani elevilor au crescut cu ceva rezultatele la testele PISA? Eu am învățat în clase cu minim 36 de elevi, chiar 42 uneori, și nu ni se tăvăleau pe jos de epuizare nici învățătorii, nici profesorii, iar dificultatea subiectelor la Treaptă era exponențial mai mare decît acum și rezultatele mai bune. Ce se poate întîmpla mai rău ca acum? În loc de 45 % analfabeți funcționali vor fi 90 %?

În episodul enșpe din telenovela numită generic „Turul doi ânapoi”, suveranoșii au mai convocat în piață o seamă de neinternați, care, în drum spre farmacia de unde își fac proviziile de Haloperidol, au mai închinat cîteva ode șefului de cult și de cuiburi cerebrale goale, gurul strălucind prin absență, precum locotenentul său Simion aflat la bere pe o terasă în Cipru. Planul de a hărăți jandarmii pînă cînd doar-doar or face o miime din ce au făcut în 10 august a eșuat, revoluția spontană și martirizarea viitorilor eroi ai neamului de traistă fiind amînată pe săptămîna următoare. Fostele admiratoare ale postului tv Aneta 3 au promis că vor aduce poșete mai grele pentru lupta cu jandarmii aserviți sistemului. Pe 10 august erau „băieții noștri”, acum sînt cîinii de pază ai globaliștilor. O Tempora…!

Dacă tot l-am pomenit și pe geniul Carpaților, ale cărui portrete au fost aduse în Piața Victoriei de către idioții utili ai Moscovei, nu pot spune că nu m-a frapat concluzia unui sondaj dat publicității în aceste zile, care a arătat că 65% dintre cetățenii români îl consideră pe Ceaușescu drept un lider pozitiv și benefic. Mulți au dat vina pe sistemul școlar, pe mass-media sau pe sistemul politic postdecembrist pentru acest rezultat. Într-adevăr, cei care au sub 45 de ani nu au deloc amintiri sau unele mult prea vagi despre acea vreme, dar nu cred că lipsa filmelor de genul celor sovietice în care hitleriștii erau prezentați drept diavolii pe care i-a învins țăranul Ivan, trimis de pe cîmp în spatele mitralierei, sau lecțiile în care trebuia ca învățătoarea sau proful de Istorie să îi prezinte pe Nea Nicu și Coana Leana drept răul suprem au dus la acest rezultat. Cineva recunoștea într-un interviu că a fost prost de multe ori, uneori chiar în aceeași zi. Cînd există o recunoaștere punctuală a propriei stupidități acesta este considerat, paradoxal, drept un semn de mare inteligență. Însă cum poporul nu are o voce colectivă care să spună textual, precum Emil Bobu la proces < Am fost un dobitoc>, orice remarcă individuală pe această temă este întîmpinată de strigătul suveranist de luptă al gloatei: <Huo, vîndutule! Marș, globalistule!>. Întreb și eu pentru un prieten: Oare zicala „Cînd ești prost de mic, atunci cînd ajungi mare numai te joci?!” se poate aplica și unei nații?

Devine tot mai transparent și predictibil discursul de genul „Dacă voi nu ne vreți noi vă vrem pre voi!” practicat de liderii PSD, care au realizat că votanții AUR sînt, de fapt, susținătorii lor, convertiți la antivaccinism îmbrăcați în cămeșa morții cerebrale și înfășurați în steag. Așa că, pe zi ce trece, partidul de oameni buni, drepți și incoruptibili ai lui Grindeanu&Co apără poporul de relele pe care i le aduce încruntatul Bolojan. Nu de alta, dar edilii din teritoriu au luat deja șpăgile pentru proiectele de devalizare locală, iar strigătul ”Dați, băi, hoților, banii înapoi!” nu va veni nici de la protestatarul Ceaușescu, nici de la multiubitul și stimatul executat, ci se va auzi din mii de piepturi de păgubiți pe sub geamurile primăriilor și ale consiliilor județene.

Concluzia generală a tribulațiilor estivale din ultima vreme, aplicabilă perfect pe plan național și deopotrivă local glăsuiește așa: Vai de comunitatea care, din cauza traumelor trecutului, sperînd la alt viitor, confundă normalitatea cu excelența, dreptul cu pomana și politrucii cu liderii!

Radu Ciornei

Doctor în Microbiolgie, Imunologie și Genetică Moleculară, cu studii făcute în România și în Statele Unite ale Americii. Fost deputat USR de Suceava în mandatul 2020-2024.