Clasamente

Revista Classic Rock a publicat în ultima săptămînă a anului tocmai încheiat clasamentul celor mai bune 50 de albume din 2022, alcătuit pe baza voturilor cititorilor (deci ale publicului obișnuit), din care am selectat, cu tot cu locurile aferente, cîteva. Trebuie să spun că mă surprinde, pînă la uluire chiar, locul I, pe care s-au așezat Def Leppard și albumul lor „Diamond Star Halos”, podiumul fiind completat de Ghost cu „Impera” (locul II) și Porcupine Tree cu „Closure/Continuation” (pe III). Nedumerirea mea e cumva subiectivă, legată de faptul că acel concert (din 2008, parcă) în care i-am urmărit la Romexpo pe Def Leppard și Whitesnake a fost detașat cel mai prost pe care l-am văzut vreodată, e drept însă că nu din vina grupurilor de pe scenă, ci a unor sunetiști complet pafariști, desigur români, care pur și simplu au distrus spectacolul. Pe de altă parte, Def Leppard nu este nici pe departe vreun grup fenomenal în plan strict muzical. Pe locul V îi găsim pe Scorpions cu „Rock Believer”, în timp ce Ozzy Osbourne și ultimul său album, „Patient Number 9”, se află pe VII. E posibil ca acesta să fie ultimul album al lui Ozzy, starea sa de sănătate fiind extrem de precară. Chiar dacă nu va mai cînta, să sperăm că mai are totuși zile. Alături de Def Leppard și Ozzy, în Top 10 mai figurează încă un nume din cele pe care le-am văzut live (3 din primele 10, inclusiv locul I, e o performanță cu care chiar mă mîndresc!): ZZ Top – Raw: „That Little Ol’ Band From Texas”. Dacă am ajuns la nume văzute și ascultate, închei cu altele două (văzute de cîte două ori!), dintre care pe unul poate vi-l amintiți de la Suceava, din 2019: Eric Gales, locul 29, cu „Crown”, iar pe 35 se află Jethro Tull cu „The Zealot Dream”.