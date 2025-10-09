Cine vă recomandă? Muzica!

Căutînd și muzică nouă, am dat peste cel mai proaspăt album al unui grup despre care am mai pomenit și pe care l-am difuzat de mai multe ori la Radio Top Suceava, e drept, cu cîteva compoziții mai vechi. E vorba despre un grup indie-pop american absolut diferit de ceea ce se ascultă astăzi: Lucius. Cunoscut pentru armoniile vocale bogate și pentru estetica vizuală neobișnuită (ținute și coafuri adesea identice pe scenă), grupul Lucius s-a format în 2007, în Statele Unite, avînd la cîrmă două artiste minunate: Jess Wolfe și Holly Laessig. Vocile lor creează magie.

Jess Wolfe și Holly Laessig se cunosc la Berklee College of Music din Boston, în jurul anului 2005. Momentul a fost, parcă, rupt „dintr-un film” – s-au întîlnit la o petrecere purtînd aceeași ținută, ceea ce le-a apropiat din start. După facultate, în 2007, ele se mută împreună în Brooklyn, stabilindu-se într-o casă veche, victoriană, din Ditmas Park, care fusese cîndva studio de înregistrări și școală de muzică. Casa devenise un fel de spațiu colectiv: prietenii muzicieni veneau acolo, experimentau, ba chiar locuiau temporar. Aici, Wolfe și Laessig au început să lucreze la propriile piese – de la simple încercări și improvizații la sesiuni de studio. În jurul lor s-au adunat, treptat, cîțiva colaboratori care vor deveni membri permanenți ai trupei: Dan Molad (tobe/producție), Peter Lalish (chitară) și Andrew Burri (multi-instrumentist).

Magia s-a conturat încă de la primul EP, iar apoi au urmat patru albume cu care și-au cucerit fanii, apărînd și colaborările cu nume mari din industrie, precum Roger Waters, Brandi Carlile, Sheryl Crow sau Harry Styles.

În primăvara acestui an, Lucius a lansat cel de-al cincilea album de studio, autointitulat. Grupul revine la un proces de creație mai „personal”, fără influențe externe (asta după ce albumele precedente aveau producători sau colaboratori importanți). Din punct de vedere muzical, albumul se înclină mai mult spre rock-indie și folk-rock decît precedentul Second Nature (2022), care includea elemente mai puternice de pop-disco și synth. E o întoarcere spre sonorități mai simple, mai naturale, mai apropiate de originile lor.

Trupa Lucius reprezintă una dintre cele mai originale voci ale indie pop-ului american contemporan. Povestea lor e construită pe doi piloni principali: armoniile vocale gemene ale lui Jess Wolfe și Holly Laessig și dorința de a transforma experiențele personale în expresie artistică. Alegerea de a face albumul self-titled reflectă faptul că este un material foarte personal, Lucius în stare pură, nu o evoluție spre ceva înstrăinat de identitatea lor.

Într-un interviu pentru presa americană, Wolfe a declarat că „discul pune accent pe viața cotidiană: ideea de acasă” și că „multe dintre piese vin din experiențe directe, personale, nu sînt doar metafore”.

De altfel, discografia Lucius marchează etape ale vieții: Wildewoman (debutul exuberant), Good Grief (maturizare și neliniști), Nudes (reflecție), Second Nature (dans și reziliență în fața întunericului) și cel mai recent, Lucius (2025) – un autoportret sincer, cu rădăcini mai adînci și un ton mai personal ca niciodată.

Lucius nu este doar o trupă de indie pop – este un proiect care dovedește că autenticitatea, armonia și prietenia pot genera muzică ce rămîne relevantă indiferent de tendințe.

Discul de Top va fi difuzat la Radio Top Suceava (pe 104.00 FM și radiotop.ro) sîmbătă, 11 octombrie, de la ora 19.00, dar și duminică, 12 octombrie, de la ora 18.00. Audiție plăcută!

Alexandra Cuza