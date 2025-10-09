Administratorul public al județului, Cezar Ioja, de Ziua Internațională a Persoanelor Vîrstnice, la restaurantul ”Brădet”, la evenimentul organizat de Consiliul Județean al Persoanelor Vîrstnice Suceava: ”Sîntem onorați de a fi parteneri la acest eveniment atît de important, ocazie cu care vreau să vă transmit toate urările de bine din partea instituției pe care o reprezint”.

Urări de bine și la iarnă cald, asta doar dacă seniorii vor mai pune o haină pe ei, că de unde să plătească facturile la încălzire?

Diagrama calorifer-carbon