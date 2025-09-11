Știți vorba aceea: „Cine n-are bătrîni, să-și cumpere…”? Cred că este extrem de potrivită și în cazul unor rock-staruri trecute demult de prima tinerețe, care au rămas la fel de neliniștite ca în vremurile apuse.

Nu mică mi-a fost mirarea să aud că Roger Waters este implicat într-un nou scandal, de această dată lovind gratuit în regretatul Ozzy Osbourne și în Black Sabbath și stîrnind o reacție explozivă din partea familiei Osbourne.

Într-un interviu pentru The Independent Ink, Roger Waters a comentat despre modul în care vedetele din muzică și showbiz pot devia atenția publicului de la probleme politice majore. În acest context l-a menționat pe Ozzy Osbourne, criticînd aparițiile sale în reality show-ul de familie difuzat ani la rînd: „…Sau Ozzy Osbourne, care tocmai a murit – Dumnezeu să-l odihnească – și care a fost mereu în aceeași stare, cine știe cu adevărat cum era el de fapt… Și totuși, a apărut la televizor ani întregi, cu prostiile și absurditățile lui”. De parcă nu ar fi fost de ajuns, Waters a continuat să critice direct și muzica lui Osbourne: „Muzica? Nu mi-a plăcut niciodată. Nu-mi pasă de Black Sabbath, niciodată nu mi-a păsat. Nu am nici un interes în zgomot sau în a mușca din cine știe ce vietate pe scenă. Chiar nu mă interesează”.

Despre The Osbournes știm cu toții că „nu-s duși pe la biserică prea des”, așa că o reacție acidă nu a întîrziat să apară. Jack Osbourne, fiul lui Ozzy, a răspuns, numindu-l pe Waters „patetic și rupt de realitate”, și a concluzionat: „Tatăl meu a crezut mereu că ești un nenorocit, mulțumesc că i-ai dat dreptate.”

Chiar dacă nu pot rămîne rece atunci cînd vine vorba de muzica lui, azi, nu mai pot privi către Waters cu aceeași emoție caldă pe care o simțeam în copilărie, cînd mă îndrăgosteam iremediabil de Pink Floyd. Omul, cu opiniile lui tot mai deranjante și manifestările publice controversate, nu mai este figura care să inspire, ci mai degrabă ,,personajul negativ”, care irită și dezbină <fandom-ul> Pink Floyd.

,,Mai puțin tineri, dar neliniștiți” au rămas și cei din The Police, mai exact Stewart Copeland și Andy Summers, care l-au dat în judecată pe Sting pentru milioane de lire sterline, reprezentînd drepturi de autor neplătite. Sting apare ca pîrît sub numele său real, Gordon Matthew Sumner, iar compania sa, Magnetic Publishing Limited, este de asemenea implicată în proces. Se estimează că starul cîștigă anual aproximativ 550.000 de lire sterline doar din drepturile de autor pentru hitul „Every Breath You Take”, considerat a cincea cea mai vîndută melodie a anilor ’80. Totuși, colegii săi de trupă, Summers și Copeland, nu au fost menționați ca autori ai piesei.

Morala? Faima și anii nu se îmbină întotdeauna cu grația: unii oameni îmbătrînesc frumos și liniștit, alții doar devin umbre mai zgomotoase ale trecutului lor. Talentul poate fi etern, dar înțelepciunea nu vine odată cu anii. Păcat…

Alexandra Cuza