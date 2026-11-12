O donație făcută de ÎPS Pimen, încă așteaptă să ajungă la Suceava

Directorul Muzeului Național al Bucovinei, doctorul în arheologie Emil Ursu, despre planurile de dezvoltare a Muzeului Satului Bucovinean, inclusiv amenajarea celui de-al doilea sector și aducerea unei biserici monument istoric din Lămășeni:

”La Muzeul Satului Bucovinean lucrurile trebuie reluate. Studiul de fezabilitate a fost realizat în 1994 pentru tot muzeul. Pe bucăți s-au mai făcut mici studii acolo unde s-au pus în operă diverse case. În momentul de față, muzeul este împărțit în două sectoare. Primul sector este deschis la vizitare, dar el nu este finalizat. Iar cel de-al doilea nu este deschis pentru că acolo lipsește, în primul rînd, infrastructura, vorbesc de energie electrică și drumuri, mai ales. De asemenea, pentru sectorul al doilea avem o biserică în teren pe care ar trebui să o aducem. Este vorba de Biserica de la Lămășeni, monument istoric, este pe lista monumentelor istorice, și care a fost donată muzeului nostru de Înaltpreasfințitul Pimen. A fost un om care a sprijinit foarte mult. (Este foarte costisitor acest lucru), trebuie demontată într-un anumit fel, adusă, restaurată și repusă pe poziție. Trebuie bani destul de mulți. Fiind monument istoric, lucrurile se complică și mai tare. Trebuie foarte multe aprobări, inclusiv la Comisia Națională a Monumentului Istoric. Trebuie un studiu… Este mai complicat, dar nu este imposibil.

De asemenea, noi nu avem decît jumătate din clădire construită acolo (Centrul de conservare și restaurare din apropierea Cimitirului Pacea Vechi – n.r.), raportat la proiectul din 1994. Cea de-a doua parte, care este și spectaculoasă, fiind vorba despre, spre exemplu, o punte din sticlă… Bine, o punte acoperită, face parte din corpul clădirii. Fiind vorba de spațiile expoziționale, fiind vorba de spații pentru public… Adică e concepută clădirea și pentru public. Plus, lucrurile, evident, din 1994 pînă în 2026 s-au schimbat. Eu aș merge pe o expoziție etnografică complexă, deci și pavilionar, în așa fel încît să vedem ce se va întîmpla cu Hanul Domnesc. În martie expiră din nou contractul de închiriere și va urma o nouă rundă de negocieri. Aici, evident, Consiliul Județean Suceava este cel care face negocierea.

(Deci, ideea ar fi de terminat clădirea de lîngă cimitir și de mutat <Etnograficul> acolo). Da, cam asta ar fi ideea. În acest moment, suma care se plătește, sigur, raportat la dimensiuni și la importanța clădirii, nu e foarte mare, dar totuși sînt 11.000 de lei pe lună”.