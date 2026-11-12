ANUNȚ PUBLIC PRIVIND DEPUNEREA SOLICITĂRII DE EMITERE A ACORDULUI DE MEDIU

Regia Națională a Pădurilor – ROMSILVA – Direcția Silvică Suceava cu sediul în mun. Suceava, b-dul. 1 Mai, nr. 6, jud. Suceava, prin Ocolul Silvic Marginea, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Refacere drum forestier Rusca”, propus a fi amplasat în comuna Sucevița, extravilan, jud. Suceava.

Informațiile privind proiectul propus/memoriul de prezentare pot fi consultate la sediul Direcției Județene de Mediu Suceava, din mun. Suceava, str. Bistriței, nr. 1A, jud. Suceava, în zilele de luni–vineri, între orele 09.00-14.00 și la sediul titularului Regia Națională a Pădurilor – ROMSILVA – Direcția Silvică Suceava – Ocolul Silvic Marginea din mun. Suceava, b-dul. 1 Mai, nr. 6, jud. Suceava.

Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul Direcției Județene de Mediu Suceava.