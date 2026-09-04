Cetatea de rock… îngrașă!?

O străveche zicere din Legile lui Murphy spune că ceea ce ne place ori e ilegal, ori e imoral, ori îngrașă. Ediția 2026 a Festivalului ”Cetatea de Rock a Sucevei” (cînd au trecut anii, Doamne, că parcă ieri era 2011, cînd a început povestea asta!) a fost absolut legală, despre moralitate ce să mai vorbim, din moment ce pentru elevi și studenți prețul biletului a fost de 5 lei/zi, așa că mai rămîne să constatăm pe propriile burți dacă nu cumva ne-am îngrășat. De plăcut, însă, sigur ne-a plăcut tuturor celor prezenți, dovadă știind faptul că s-a înregistrat și recordul de prezență în șanțul Cetății de Scaun: aproape 8.500 de spectatori, ceea ce duce la o medie de peste 4.000 de iubitori ai rockului pentru fiecare din cele două zile. A fost totodată și una din edițiile cele mai scurte, totalul grupurilor urcate pe scenă fiind de 6 (cîte 3 pe zi), programul desfășurîndu-se între orele 19.30 și 23.00.

Fiecare din seri a avut și debutanți pe meleaguri sucevene, dar și veterani arhicunoscuți ai rock-ului românesc, precum Cargo, ajunși la 40 de ani de prezență în vîrful ierarhiilor naționale, și Vița de Vie, care au împlinit și ei, chiar în acest an, 3 decenii de muzică rock de cea mai bună calitate. Unul din grupurile care au surprins în mod deosebit a fost Redrum Grunge, care, cum rezultă și din numele său, omagiază prin cover-uri grupurile cele mai iubite din grunge-ul din Seattle, inima fenomenului. Aș spune și că E-an-na a avut un grup masiv de fani printre spectatori, în timp ce celelalte două grupuri care au urcat pe scenă, Exuviath și Electric Humidity (și ele în premieră la Suceava), și-au justificat prezența printr-un sound original, fiecare cîștigîndu-și de asemenea numeroși fani.

Una peste alta, a fost o ediție de calitate și care a beneficiat și de o vreme excelentă, ceea ce a contribuit la recordul de spectatori. Mulțumiri Muzeului Național al Bucovinei și în mod deosebit directorului Emil Ursu pentru organizare, și la fel de mult Consiliului Județean și președintelui acestuia, Gheorghe Șoldan, pentru finanțare. Am început să numărăm zilele pînă la ediția 2027.