Candidatul avantajat

Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Șoldan, a participat la sărbătoarea satului Pîrteștii de Sus, ”Strînsura de pe Rodina”, unde le-a spus celor prezenți: ”Dincolo de atmosfera unei sărbători populare, astfel de întîlniri sînt și un bun prilej pentru noi, cei din administrație, să le spunem oamenilor ce am făcut, ce facem și ce urmează. Pînă la urmă, respectul față de oameni nu se arată doar înainte de alegeri”.

Avantaj Gheorghe Șoldan, pentru că ceilalți candidați nici nu se știu încă, iar dacă s-ar fi știut și ar fi fost și ei prezenți la strînsură, în primul rînd că nu i-ar fi primit nimeni scenă, și apoi nici n-ar fi avut ce să le spună oamenilor, pentru că nu sînt și ei președinți ai Consiliului Județean.

Admi(nist)rația județeană