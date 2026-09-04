Cînd SUPORTERII SUPORTĂ berea în EDIȚIE LIMITATĂ

Uneori, uit să bifez care din însemnările din agenda mea despre anomaliile de la televizor au apărut deja în această rubrică, dar cel mai adesea nu mă repet. Asta se întîmplă și cu primul din subiectele de azi, un decupaj din emisiunea ”Ce spun românii” de la PRO TV, din 27 iulie (azi ne despărțim de extrasele din ea, întrucît iar a fost înlocuită în grila de programe de cretinismul dus la rang de artă: ”Batem palma?”, un concurs la care trebuie doar să fii acolo, prilej cu care cîștigi sau nu niște bani!), pe care de mai multe ori am vrut să vi-l prezint și zău că nu mai știu dacă am făcut-o. Așadar, Cabral întreabă: ”Ce-ți cumperi, pe motiv că este în ediție limitată?”. Eu m-am gîndit la vreo carte, așa cum era pe vremuri ”Istoria literaturii române”, a lui Călinescu, la vreun disc rarisim, precum ”Sticky Fingers” al lui Rolling Stones (varianta cu fermoar de blue jeans), alții s-or fi gîndit la timbre, monede jubiliare, mă rog, fel de fel de chestii în ediții limitate. Domnul concurent din aceeași echipă minune care chiar m-a băgat în sperieți cu vidul din craniile tuturor celor 5 membri, și despre care am scris deja de două ori aici, a grohăit fără ezitare: ”Bere!”. Ce naiba să comentezi!?

Dacă tot am revenit la fenomenala echipă (da, da, e cea care a cîștigat de 5 ori la rînd, ajungînd chiar în finală cînd, slavă Domnului!, a pierdut) care pe parcurs în mod evident a găsit pe unii încă mai rătăciți pe planeta asta, să vă mai spun că o doamnă de acolo vorbise de proba de atletism ”săritura ÎN GROAPĂ!”, iar la întrebarea ”În afară de mașină, la ce altceva mai schimbi vitezele?”, cei din echipă au răspuns, pe rînd, unul ”camion”, altul ”tir”, încît vă jur că am rămas marcat de faptul că analfabetismul funcțional, într-un concurs de cunoștințe diverse, dar oricum de nivel foarte scăzut, te poate aduce în postura de cîștigător, chiar dacă IQ-ul adunat al celor 5 dădea maximum 4!

Vă ofer una și de la fotbalistul Alin Fică de la CFR Cluj, care și-a cerut joi, 6 august, la Digi 1, ”scuze de la toți cei care SUPORTĂ echipa”! Formularea, aparent corectă, ar fi fost chiar corectă dacă dl. Fică era englez, fiindcă acolo ”to support” înseamnă ”a susține”. În română, ”a suporta” înseamnă ”a tolera, a răbda”, de unde și concluzia că dl. Fică confundă suporterii cu unii care rabdă și iar rabdă. Dacă spunea ”cei care SUSȚIN” echipa era perfect. Noi, însă, care suportăm toți agramații și analfabeții cu sau fără crampoane, mai adăugăm doar că dl. fotbalist Fică e născut la Caracal, ceea ce poate constitui o circumstanță atenuantă.