Brezoi, versiunea 2025 (II)

Întrucît la sfîrșitul săptămînii viitoare are loc Festivalul ”Cetatea de Rock a Sucevei”, mă văd silit să comprim impresiile de la Brezoi și trec direct la subiect. Așadar, după deschiderea inegalabilă făcută de Vali Răcilă și Raul Kusak, prima zi a mai adus două recitaluri excelente: canadienii The Damn Truth și Kirk Fletcher (SUA), iar ca bonus irlandeza Kaz Hawkins, pe care o știam din anii anteriori, minunată și acum și prietenă cu doza de palincă din care a sorbit numai puțin pe scenă. Ziua a doua a însemnat mai ales Kenny Neal (SUA), dar și australianul Louis King, ca de obicei alături de Hanno Hofer. A treia zi ni l-a adus în fața ochilor (și urechilor!) pe uluitorul Keb Mo, un american cu 5 Grammy-uri în palmares: echipat cu o chitară acustică și cu o voce învăluitoare, a fost, fără îndoială, starul suprem al acestei ediții, din care mai trebuie elogiate aparițiile grupului The Animals, apoi Joanne Shaw Taylor (GB, excepțională chitaristă), și desigur ale duo-ului Vali Răcilă – Raul Kusak, precum și a minunatului parteneriat Hanno Hofer, Raul Kusak și Soul Serenade.

Au fost, printre cele 36 de concerte în total (plus jam session-urile nocturne) și destule apariții neconvingătoare sau nepotrivite (cîteva nume s-ar fi potrivit unui festival de rock, chiar metal, numai cu blues-ul nu aveau nimic în comun). Nu nominalizez, fiindcă în fond nu e vina lor, ci a organizatorilor, cărora de final trebuie să le mai aduc un rînd de mulțumiri pentru inspirația de a-i fi adus pe The Animals, care au stors lacrimi din ochii multor spectatori, dar au și făcut vreo 7-8 mii de oameni să cînte alături de ei într-un concert realmente memorabil. (Foto: Kenny Neal, la sesiunea de autografe)