”Monitorul de Suceava” a preluat informații publicate de un site de știri și comentarii de la București și a scris articolul ”Un fost vicepreședinte al CJ Suceava, acum pensionar, mufat la venituri din patru instituții publice” în care se arată: ”Viorel Seredenciuc lucrează la Secretariatul General al Guvernului (SGG), condus de Ștefan Radu Oprea (PSD), alături de alte 11 persoane care beneficiază atât de pensie, cât și de salariu, date transmise de Biroul de presă al Guvernului și care erau valabile pentru 30 iunie 2025. Astfel, Viorel Seredenciuc a obținut venituri din patru surse: Secretariatul General al Guvernului – 44.924 de lei, Ministerul Antreprenoriatului și Turismului – 37.071 de lei, SC ACET SA Suceava – 76.908 de lei, SC Parcuri Industriale Bucovina SA – 18.000 de lei, la care se adaugă o pensie de 50.000 de lei. Venitul mediu lunar rezultat este de aproximativ 18.000 de lei”. Ca să fie masa bogată s-a subliniat că Viorel Seredenciuc este ”nimeni altul decât omul de încredere al lui Gheorghe Flutur, fost președinte al CJ Suceava”.

În replică, domnul Seredenciuc a spus: ”Nu mai lucrez la SGG (și nici în altă parte) din decembrie. Sunt doar pensionar. În 2023 am lucrat 6 luni la Ministerul Antreprenoriatului și Turismului și 6 luni la SGG. Nu am încasat salarii din două locuri simultan, cum rezultă din articol. Dacă faceți o împărțire, sunt circa 6.000 de lei pe lună. Veniturile din articol sunt anuale și din acestea mi-am plătit chiria la București. Sunt în Consiliul de Administrație la ACET și la Parcuri Industriale din 2021 și mi se termină ambele mandate în octombrie, anul acesta”. În finalul dreptului la replică, domnul Seredenciuc s-a întrebat dacă ținta este domnia sa ori domnul Flutur.

Stați liniștit, domnule Seredenciuc, pentru că ținta nu sînteți nici dumneavoastră, care sînteți pensionar, și nici domnul Flutur, pe care PNL l-a scos la pensie politică. Ținta este publicul țintă, cel care trebuie să înțeleagă că el nu o duce tocmai bine din cauză că alții nu mai pot de bine.

Coana Chiria din provincie