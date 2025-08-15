FOCURI DE SALVE la DRAPELURI

Căldură mare, soro! Atît de mare, încît neuronii știriștilor tv, altădată doar inflamați de caniculă, acum par să se fi topit de-a dreptul. Nu credeți? Vă pot demonstra. Iar pentru orice demonstrație de acest tip nimic nu e mai potrivit decît RTV. Care, în graba-i permanentă de a fi primul (sau bomboana de pe…, sau moțul de pe altceva!), s-a pus pe îngropat ditamai președintele de țară cu ceva vreme înainte ca acesta să-și fi dat ultima suflare. Concret: Ion Iliescu s-a stins în zi de marți, numai că fix cu 48 de ore mai devreme, la RTV, pe 3 august la ora 14.10, se prezentau măsurile ce vor fi luate cu prilejul funeraliilor. Dincolo de lipsa de decență, chiar de bun simț, se mai constată, pe lîngă moartea prevestită și o tentativă pe deplin reușită de asasinare a limbii române. Astfel, știrista în cauză ne informează că ”se vor coborî DRAPELURI în bernă”, chestie pe care cel mai bine cred că a înțeles-o deja celebra panaramă din familia Băsescu, Elena (EBA, pour les connaisseurs), inventatoarea pluralului de mare succes, ”succesuri”! În prelungirea calamității, aceeași individă completează: ”Se vor trage FOCURI DE SALVE”! Plecînd de la cunoscuta sintagmă ”focuri de armă”, e cît se poate de plauzibil ca individa să creadă că ”salva” este o armă, verișoară cu pușca ori cu pistolul! Salvele sînt descărcări ale unei arme de foc, conform DEx. Punînd cap la cap datele, rezultă că domnișoara zicea că se vor trage focuri de descărcări ale unor arme de foc. Îi sugerez minunatei să nu mai stea pe gînduri și să se înscrie la ”Ce spun românii”, fiindcă parcă e de o mamă cu ăla care, rugat să spună un cuvînt care începe cu ”SUS”, a zis fără pic de ezitare: ”SUPERMARKET”!