Brezoi 2023 (I): Întîlnirea Popovici – Popovic!

După ce anul trecut am debutat ca spectator la fenomenalul eveniment cultural care este Festivalul de Blues de la Brezoi, mi-am spus că am făcut-o și pe asta și că ar fi vremea să mă liniștesc. Nu că în 2023 împlinesc 70 de ani, ci deoarece 6 zile a cîte cinci concerte înseamnă mult chiar și pentru… oamenii normali, darămite pentru mine! În fine, de prin iarnă am început să mă agit, iar cu cît se apropia ziua începerii, 18 iulie, nu-mi mai găseam locul. Sigur că au apărut obișnuitele încurcături cu cazarea, chiar și cu brățara de acces, pentru care plătisem în decembrie 300 de lei pentru toate cele 6 zile, acum prețul fiind de circa 350 de lei pe zi (diferit de la o zi la alta), deci vreo 2.100 în total! În sfîrșit, cazat la vreo 20 de km distanță, am ajuns la timp mereu, pierzînd totuși (cu intenție!) două concerte, astfel că am văzut numai 27 din 29.

Prima zi avea să o aducă pe scenă pe marea mea iubire, Beth Hart, care însă acum traversa o perioadă dificilă, părîndu-mi la limita unei depresii adînci. Nu detaliez. Vă spun doar că n-a cîntat decît o piesă rapidă, „Whole Lotta Love” a lui Led Zeppelin, care e clar că nu i se potrivește. În rest, s-a lipit de pian, unde a cîntat toate tristețile lumii, toate tînguielile și baladele, și depresiile, și nenorocirile, și apăsările. Vocea ei uluitoare te face însă să treci peste orice dezamăgire.

Înaintea ei, am așteptat-o cu la fel de multă emoție pe Ana Popovic, o mare interpretă de blues, pe care nu o văzusem încă. Spre norocul meu enorm, după soundcheck a venit chiar lîngă noi (că am stat toată perioada lipiți de cortul sunetiștilor) drept pentru care am… agățat-o! Adică m-am dus cu cartea de identitate în mînă, am rugat-o să citească, a rîs cînd a murmurat „Popovici”, apoi i-am spus: „E clar că nu poți refuza o fotografie cu vărul tău din România!”. Dincolo de frumusețea ei năucitoare, e și un muzician excelent, așa că am avut parte de un concert grozav.

Despre ce a mai fost, în următoarele două numere ale Jupânului. (Foto: Ana Popovic și Doru Popovici, în prima zi, după soundcheck).