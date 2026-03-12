Afară cu antrenorul! Care!?

Am să pornesc de la cea mai banală dintre întîmplările din lumea fotbalistică, de la noi sau de oriunde din lume: atunci cînd jocul nu merge, cînd echipa nu are rezultatele pe care le așteaptă suporterii (sau mai rău: cele așteptate de patroni!), cea mai la îndemînă mișcare este schimbarea antrenorului. Asta, cînd nu se perpetuează jocul prost și eșecurile pînă la nivelul la care, ca la Real de Madrid săptămîna trecută, se cere de către un cor de zeci de mii de glasuri schimbarea președintelui! La noi, nefiind în tribune zeci de mii de spectatori nici dacă îi aduni meci de meci tot sezonul, rămîne ca patronul să hotărască eventualele pedepse și alte măsuri necesare pentru ca echipa să devină ceea ce se așteaptă lumea.

Cum spuneam, prima măsură este schimbarea antrenorului. S-a produs la numeroase echipe, cea mai inspirată fiind aducerea lui Pancu la CFR Cluj, care a reușit aproape miraculos să o ducă în play-off după vreo 10 victorii consecutive, în care chiar nu mai spera nimeni. Ultima schimbare a făcut-o Valeriu Iftime la Botoșani, gonindu-l pentru a patra oară pe Leo Grozavu… pe care iar îl va chema peste o vreme, sînt sigur! Te-ai fi așteptat ca și Gigi Becali să-l fugărească pe Charalambous, din moment ce FCSB, campioana în exercițiu, a ratat play-off-ul. Nici gînd! Becali l-a alungat pe Meme Stoica, a cărui contribuție la prăbușirea echipei cică ar consta în a-i fi recomandat ciobanului-șef niște oi mai blege decît restul turmei. Faptul că pe Charalambous nu l-a gonit este mai degrabă un autodenunț: e dovada vie că grecoteiul cipriot și australian nu e antrenorul FCSB! La fel de vădită este asumarea funcției de antrenor, fraudulos, de către Gigi Becali, care doar nu era să se dea el pe el afară ca antrenor de pe poziția de patron! Așa panaramă de fotbal numai așa panarame îl puteau crea. Am o singură speranță: că turcii ne vor da vreo 6, și poate că astfel o să ia naibii foc toată șandramaua!