Realizări care trebuie cîntate

Chiar dacă în comuna suceveană Poiana Stampei este o infrastructură pentru educație foarte bună, primarul Viluț Mezdrea a anunțat că a semnat contractul pentru construirea unei noi școli. Contractul de finanțare a fost semnat la Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Est și are o valoare de peste 7,3 milioane de lei, din care 98% reprezintă o finanțare nerambursabilă din fonduri europene. Lux! Noua clădire unde vor învăța 54 de elevi va avea o suprafață construită desfășurată de 933,5 metri pătrați și va include trei săli de clasă, un amfiteatru pentru activități educaționale și culturale, și, atenție!, patru laboratoare destinate educației muzicale.

La cîte realizări are domnul Mezdrea trebuie să aibă și cine să le cînte. Și să le cînte frumos, nu să fie o lălăială.

