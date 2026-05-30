Măturătorul de presă

De către
Jupanu
-
  • Un șofer care mergea sinuos pe stradă a ”dat peste cap” etilotestul.
  • Polițiștii unei secții rurale au depistat, în cîteva ore, cinci autoutilitare care transportau ilegal lemn.
  • Tineri suceveni agresivi reținuți unul după altul. Tînăr în arest după ce a împărțit pumni pe stradă.
  • Femeie de 67 de ani, prinsă cu două genți cu bunuri furate la ieșirea de la Metro.
  • Alcool, haine și parfumuri, confiscate de polițiști din piețele Verești și Moldovița.
  • Un soț gelos a spart toate geamurile Mercedes-ului soției sale.
  • Ucraineancă dată în urmărire pentru omucidere, reținută în Vama Siret, în timp ce încerca să treacă pe jos.
  • Un ucrainean care făcea mic trafic cu țigări și alcool, prins după o urmărire în trafic.
  • A încercat să facă o depășire cu Dacia și s-a izbit într-un BMW care circula regulamentar.
  • Agenți economici amendați pentru că nu foloseau case marcat, după o razie la Salcea, Dumbrăveni și Siminicea.
  • Megadosarul DIICOT Suceava cu 137 de percheziții, pulverizat parțial în instanță.
  • A apărut o nouă categorie de escroci, cei care renovează apartamente.
  • Tînăr condamnat pentru trafic de droguri, dar care era încă în libertate, arestat după ce a condus băut și fără permis.
  • Un sucevean de 75 de ani, cu o nouă condamnare pentru furt și o pedeapsă rezultantă de executat de peste 3 ani.
  • Săltat din pat și dus pentru un an și șase luni la ”Botoșani”, pentru infracțiuni la regimul rutier.

