A plecat Mugurel

Împlinise 70 de ani în octombrie, anul trecut. O vîrstă la care ar fi avut dreptul să își facă încă multe planuri, avînd în vedere că Buddy Guy e în turneu acum, la 89, că Jagger și Richards au împlinit cîte 85 de ani anul trecut, iar Willie Nelson, care luna viitoare va împlini 93, tocmai își făcea promo pentru turneul cu care ne amenință pentru la toamnă! Ei bine, Mugurel nu a avut șansa de a îmbătrîni pe scena care i-a fost atît de dragă, fiind răpus săptămîna trecută de un cancer pe care l-a dus cu eleganță și demnitate, fără să-l lase să-i afecteze activitatea muzicală.

Anul trecut, alături de ceilalți Holografi a revenit după ceva vreme la Suceava, cîntînd pentru prima oară în istoria grupului la Festivalul de Rock. Am discutat destul de puțin cu el, pentru că mi-a fost limpede că nu era în forma pe care i-o știam cu ani în urmă. Ne-am amintit însă că pînă anul trecut, ultima oară i-am prezentat cu… 29 de ani în urmă! Adică în 1997, la celebrul concert de pe Stadionul Areni, prilejuit de aducerea la Suceava a echipei Foresta Fălticeni, proaspăt promovată în prima ligă. A fost cel mai mare concert organizat pînă atunci în România, cu toate numele mari prezente (Laura Stoica, Nicu Alifantis, Iris, Anca Parghel, Gabriel Cotabiță etc., vedeți cîți din ei ne-au părăsit?) și de unde, evident, nu putea lipsi Holograf.

Un lucru care văd că nu apare în biografia lui Mugurel pe niciun site: pe lîngă activitatea cu grupul Basorelief, fondat de el în 1977, și cea cu Holograf, din 1987 încoace, Mugurel Vrabete a fost nițeluș și… Phoenix! Poate vă amintiți, cei mai tineri (în spirit!), că în 1994, la Suceava, la prima apariție Phoenix de după Revoluție, la Casa de Cultură, la bas nu era Kappl, ci Mugurel Vrabete! I-au dat lacrimile cînd i-am reamintit asta, anul trecut. Și tot el, alături de dragul nostru Berti Barbera, a prezentat ani de-a rîndul cea mai bună emisiune muzicală din istoria TVR: ”Taverna”. Odihnească-se în pace!