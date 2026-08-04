Jupân de Salon

La jumătatea săptămînii trecute s-au împlinit nu mai puțin de 120 de ani de la înființarea serviciului de ambulanță. Evenimentul nu putea fi lăsat să treacă fără ca managerul Serviciului de Ambulanță Județean Suceava, Mihaela Ianovici, să transmită un mesaj de felicitare foștilor și actualilor lucrători din sistem: ”În numele Serviciului de Ambulanță Județean Suceava, adresez cele mai sincere felicitări tuturor celor care au făcut și fac parte din această mare familie profesională: medici, asistenți medicali, ambulanțieri, șoferi de autosanitară, dispeceri, personal tehnic și administrativ-Tesa. Prin profesionalismul, devotamentul și spiritul de sacrificiu de care dau dovadă zi de zi, aceștia reprezintă adevărații piloni ai serviciului de urgență prespitalicesc. Astăzi, echipele noastre intervin 24 de ore din 24, 7 zile din 7, oferind asistență medicală de urgență cu promptitudine, competență și responsabilitate”. Adevărul este că munca de la Ambulanță este una solicitantă și delicată, mai ales într-un județ atît de întins ca Suceava, cu atîtea accidente de toate felurile și cu atît de mulți oameni care suferă de diverse afecțiuni. La mulți ani și la cît mai multe intervenții reușite!