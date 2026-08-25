Jupân de Pardon

Să fie clar: Vasile Rîmbu a ajuns primar în calitate de președinte al Organizației Municipale Suceava a PSD, iar domnia sa face ce vrea în orașul ăsta cu sprijinul politic al consilierilor PSD și PNL. Totuși, bărbatul politic Vasile Rîmbu pozează uneori într-un fecioraș apolitic, care culege panseluțe pe care le transformă în coronițe și le așază pe capul angajatelor din Primărie. Recent, domnul Rîmbu, care este suspendat din PSD pînă în iulie anul viitor, a spus răspicat: ”Nu ascult comenzi politice!”, adăugînd că ”Primăria Suceava nu are chip politic, ci profesioniști care au înțeles că eu vreau ca în fiecare zi să fiu votat și validat”. Ce fecioraș apolitic este domnul Rîmbu, și ce texte livrează domnia sa… Dar, cînd duminică, 16 august, PNL l-a chemat la evenimentul ”Noi, tinerii din PNL Suceava”, pentru a-i înmîna o diplomă pentru nu-știu-ce și l-a pus să vorbească, să cînte și să aplaude, creatorul de coronițe din panseluțe Vasile Rîmbu ce-a făcut? Nu a răspuns la o comandă politică? Ba bine că nu.