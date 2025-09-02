Jupân de Pardon

Primarului Eduard Dziminschi nu i-a ieșit cum și-a dorit cu o bucătoaie de teren din localitate și a mers la presă să se plîngă că lumea-i rea și se opune dezvoltării comunei. Lumea fiind reprezentată de președintele României, Nicușor Dan, care a atacat la Curtea Constituțională legea votată de PNL și PSD prin care 2,24 hectare de teren din proprietatea Stațiunii de Cercetări Agricole ar trebui să treacă la Primărie. Domnul Dziminschi a spus că terenul este plin de bălării și de clădiri aflate în paragină, și că este păcat că nu poate construi acolo o școală, o grădiniță, un parc și un amfiteatru. Inițial parcă era vorba doar despre o grădiniță și un parc. În fine. Primarul a adăugat că nu se vor face inginerii imobiliare. La dezbaterea din Parlament fix despre această posibilitate au vorbit aleșii care au contestat proiectul votat de PNL și PSD, cele două luntri pe care stă domnul Dziminschi. Și au mai subliniat că un astfel de transfer de teren se face prin Hotărîre de Guvern, ca să se plătească, și nu prin lege, ca să nu se plătească. Așa că domnul Dziminschi nu ar trebui să se plîngă că președintele României are ceva cu Moara, despe care sîntem convinși că habar nu are pe unde este.